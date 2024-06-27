Чубаров про рішення ЄСПЛ щодо порушення прав людини у Криму: Росія відповідатиме за злочини, скоєні нею з 2014 року

Російська Федерація відповідатиме за злочини проти України, скоєні нею в Криму після 27 лютого 2014 року.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, коментуючи рішення Європейського суду з прав людини (ЕСПЛ) у Страсбурзі 25 червня у позові України проти РФ щодо Криму, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія відповідатиме за свої дії в Криму з 27 лютого 2014 року. Саме ця дата є надзвичайно важливою, тому що Росія на всіх міжнародних майданчиках намагається представити наступний порядок подій у лютому-березні 2014 року: мовляв, "народ" Криму повстав проти української влади, організував і провів референдум, за результатами якого Москва прийняла Крим під свій захист. Дурість, звичайно, несусвітня", - сказав він.

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Чубаров пояснив, що Росія наполягала на тому, що має нести відповідальність за події на півострові лише після "референдуму" та підписаних "угод". Однак ЄСПЛ у своєму рішенні від 16 грудня 2020 року однозначно встановив, що "Російська Федерація здійснює ефективний контроль над Автономною Республікою Крим та м. Севастополем з 27 лютого 2014 року".

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"Це була перша перемога під час розгляду міждержавної справи "Україна проти Росії"", - наголосив він.

Коментуючи рішення Європейського суду з прав людини у Страсбурзі 25 червня у позові України проти РФ щодо Криму, глава Меджлісу зазначив, що насамперед нам усім необхідно висловити подяку українським юристам, які були задіяні у цій роботі. Саме вони є головними героями цієї перемоги, додав він.

За словами Мубарова, вчорашнє рішення ЄСПЛ є обов’язковим для виконання членами Ради Європи. Але потрібно пам’ятати, що у зв’язку з повномасштабним вторгнення на материкову частину території України, Росія з 16 березня 2022 року була виключена з Ради Європи, що означало також її вихід з-під юрисдикції ЄСПЛ. Водночас ЄСПЛ у своєму рішенні від 22 березня 2022 року зазначив, що продовжуватиме розглядати заяви на порушення Росією Конвенції, якщо ці порушення відбулися до 16 вересня 2022 року, а Комітет міністрів Ради Європи підтвердив таке рішення, пояснив він.

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У свою чергу, у поспішно прийнятому Росією в червні 2022 року федеральному законі вказувалося, що рішення ЄСПЛ, які набрали чинності після 15 березня 2022 року, не будуть виконуватися владою Росії.

"Безумовно, ухвалене рішення ЄСПЛ щодо суті міждержавної справи "Україна проти Росії", в якій зазначається, що Росія вчиняє масові та систематичні порушення прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, має колосальне значення. Як моральне, так і, зрозуміло, правове", - зауважив Чубаров.

За словами голови Меджлісу, це рішення відкриває зелене світло для розгляду індивідуальних заяв громадян щодо порушення їхніх прав у зв'язку з окупацією Росією Криму.

Наступний крок ЄСПЛ, за його словами, це визначення суми збитків, завданих Росією Українській державі та індивідуальним постраждалим, які звернулися до суду.

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Зрозуміло, що реалізація рішень ЄСПЛ щодо Росії стане можливим лише після завершення російсько-української війни, для чого в підсумкових міжнародних угодах та договорах слід передбачити спеціальні розділи про виконання Росією рішень міжнародних судів, включаючи ЄСПЛ, зауважив Чубаров.