Чубаров о решении ЕСПЧ относительно нарушения прав человека в Крыму: Россия будет отвечать за преступления, совершенные ею с 2014 года

Российская Федерация будет отвечать за преступления против Украины, совершенные ею в Крыму после 27 февраля 2014 года.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге 25 июня в иске Украины против РФ по Крыму, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия будет отвечать за свои действия в Крыму с 27 февраля 2014 года. Именно эта дата является чрезвычайно важной, потому что Россия на всех международных площадках пытается представить следующий порядок событий в феврале-марте 2014 года: мол, "народ" Крыма восстал против украинской власти, организовал и провел референдум, по результатам которого Москва приняла Крым под свою защиту. Глупость, конечно, несусветная", - сказал он.

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Чубаров пояснил, что Россия настаивала на том, что должна нести ответственность за события на полуострове только после "референдума" и подписанных "соглашений". Однако ЕСПЧ в своем решении от 16 декабря 2020 года однозначно установил, что "Российская Федерация осуществляет эффективный контроль над Автономной Республикой Крым и г. Севастополем с 27 февраля 2014 года".

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"Это была первая победа при рассмотрении межгосударственного дела "Украина против России", - подчеркнул он.

Комментируя решение Европейского суда по правам человека в Страсбурге 25 июня в иске Украины против РФ относительно Крыма, глава Меджлиса отметил, что прежде всего нам всем необходимо выразить благодарность украинским юристам, которые были задействованы в этой работе. Именно они являются главными героями этой победы, добавил он.

По словам Чубарова, вчерашнее решение ЕСПЧ является обязательным для выполнения членами Совета Европы. Но нужно помнить, что в связи с полномасштабным вторжением на материковую часть территории Украины, Россия с 16 марта 2022 года была исключена из Совета Европы, что означало также ее выход из-под юрисдикции ЕСПЧ. В то же время ЕСПЧ в своем решении от 22 марта 2022 года отметил, что будет продолжать рассматривать заявления на нарушение Россией Конвенции, если эти нарушения произошли до 16 сентября 2022 года, а Комитет министров Совета Европы подтвердил такое решение, пояснил он.

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В свою очередь, в поспешно принятом Россией в июне 2022 года федеральном законе указывалось, что решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не будут исполняться властями России.

"Безусловно, принятое решение ЕСПЧ по сути межгосударственного дела "Украина против России", в котором отмечается, что Россия совершает массовые и систематические нарушения прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, имеет колоссальное значение. Как моральное, так и, разумеется, правовое", - отметил Чубаров.

По словам главы Меджлиса, это решение открывает зеленый свет для рассмотрения индивидуальных заявлений граждан о нарушении их прав в связи с оккупацией Россией Крыма.

Следующий шаг ЕСПЧ, по его словам, это определение суммы ущерба, нанесенного Россией Украинскому государству и индивидуальным пострадавшим, которые обратились в суд.

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Понятно, что реализация решений ЕСПЧ в отношении России станет возможным только после завершения российско-украинской войны, для чего в итоговых международных соглашениях и договорах следует предусмотреть специальные разделы о выполнении Россией решений международных судов, включая ЕСПЧ, отметил Чубаров.