Україна виграла справу в ЄСПЛ проти Росії щодо порушення прав людини у Криму

Європейський суд з прав людини оголосив рішення по суті в першій міждержавній справі в ЄСПЛ "Україна проти Росіі (щодо Криму)".

Про це повідомила уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ЄСПЛ визнав, що уряд України довів існування систематичних порушень прав українських громадян з початку окупації Росією Криму в лютому 2014 року.

Що встановив ЄСПЛ

Крім того, ЄСПЛ встановив одноголосно, що Україна довела існування з боку Росії адміністративної практики:

Зникнень та відсутності ефективного розслідування у цьому зв’язку за статтею 2 Конвенції;

Жорстокого поводження та незаконних затримань за статтями 3 та 5 Конвенції;

Незаконного поширення російського законодавства, в результаті чого суди в Криму не можуть вважати такими, що встановлені відповідно до закону, за статтею 6;

Примусової зміни українського громадянства на російське за статтею 8 Конвенції;

Систематичних масових обшуків у порушення статті 8;

Примусове переміщення на територію РФ засуджених в порушення статті 8;

Нападів та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обушків та конфіскації майна у цьому зв’язку в порушення статті 9;

Закриття неросійських медіа, в тому числі українських та кримськотатарських телестанцій, постійні переслідування та напади на журналістів в порушення статті 10;

Заборона мирних зібрань та протестів та напади і переслідування їхніх організаторів в порушення статті 11 Конвенції;

Експропріація приватного майна в порушення статті 1 Першого протоколу;

Закриття українських та кримськотатарських класів в супереч статті 2 Першого протоколу;

порушення права на свободу на пересування між окупованою територією Криму та материковою частиною України;

Дискримінація кримських татар;

Порушення прав політичних в’язні, неможливості їхнього повернення в Україну та жорстокого поводження з ними на території окупованого Криму та території РФ.

"У січні 2021 рішенням щодо прийнятності у Кримській справ ми (ЄСПЛ, який виніс рішення, та Уряд України, який постійно доводив всі факти захоплення Криму та порушень прав людини) знесли версію росії щодо "волевиявлення" та "законного приєднання Криму до складу рф".

Сьогодні, 25 червня 2024 року рішенням по суті зведено нанівець десятирічні розповіді росії, що права людини в Криму дотримуються!" - заявила Сокоренко.

Вона наголосила, що це рішення є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала Росію відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь.

"Це рішення унікальне - ряд висновків та порушень за Конвенцією сьогодні ЄСПЛ визнав вперше в своїй практиці (застосування російського законодавства, незаконні суди, примусова зміна громадянства)... Це важливий етап та результат на шляху до притягнення агресора до міжнародно-правової відповідальності!" - підсумувала уповноважена.

Нагадаємо, 13 грудня 2023 року у Європейському суді з прав людини розпочалися слухання у міждержавній справі України проти Росії, в якій Київ звинувачує Москву в "адміністративній практиці" систематичних порушень Європейської конвенції про захист прав людини в анексованому нею Криму з лютого 2014 року.