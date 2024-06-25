Після рішення ЄСПЛ Україна домагатиметься від РФ компенсації постраждалим від порушень прав людини у Криму, - Малюська

Після рішення ЄСПЛ щодо порушення прав людини у Криму з боку Росії Україна розпочне роботу з визначення компенсації, яку Росія має виплатити постраждалим.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Європейський суд з прав людини констатував незаконну експропріацію з боку РФ майна у громадян та приватних юридичних осіб. Державна власність не користується захистом ЄСПЛ, але приватна - так. Тому це відкриває нам шлях, аби ми надалі зібрали цифри, хто постраждав на території Криму, та попросили суд присудити суму компенсації, пов'язаної з порушенням прав людини", - сказав Малюська.

Також він розповів, що після ухвалення рішення ЄСПЛ по суті йтиметься про визначення розміру збитків, яких завдала Росія з 2014 року по вересень 2022-го на території Криму.

Також читайте: ЄСПЛ розпочав усні слухання у справі "Україна та Нідерланди проти Росії"

"Ми як держава будемо збирати відомості про розмір завданих збитків, про постраждалих осіб. Ми визначатимемо суму, яка необхідна як компенсація, з подальшим розподілом коштів серед постраждалих", - сказав він.

За словами Малюськи, наступним етапом юридичної боротьби має стати створення механізму, що примусить Росію до виконання зобов'язань.

Читайте: У ЄСПЛ на розгляді понад 8 тис. справ проти України, - суддя Гнатовський

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини оголосив рішення по суті в першій міждержавній справі в ЄСПЛ "Україна проти Росіі (щодо Криму)". Так, ЄСПЛ визнав, що уряд України довів існування систематичних порушень прав українських громадян з початку окупації Росією Криму в лютому 2014 року.