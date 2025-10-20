США не підтримали план G7 щодо російських активів для України, - Bloomberg

Сполучені Штати повідомили європейських партнерів, що поки не планують приєднуватися до ініціативи країн G7 щодо використання заморожених російських активів на користь України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, таке пояснення американська сторона дала під час переговорів у Вашингтоні минулого тижня.

За даними джерел, у США вважають, що використання цих коштів може створити ризики для фінансових ринків.

Bloomberg також пише, що всередині G7 також немає єдності: Велика Британія та Канада підтримують європейський план, а Японія займає таку ж обережну позицію, як і США.

Єврокомісія зараз розглядає можливість використання близько 170 млрд євро російських активів. План передбачає, що приблизно 140 млрд можуть бути спрямовані Україні як "репараційний кредит".

Очікується, що це питання обговорюватимуть на саміті ЄС 23-24 жовтня.

Раніше ми писали, що у Європейському Союзі до кінця 2027 року планують створити орган, який визначатиме розмір компенсацій українцям за моральні збитки, завдані Росією під час війни.

Компенсації стосуватимуться таких випадків, як смерть або зникнення близьких, катування, сексуальне насильство, примусове переміщення, позбавлення волі, а також вимушена еміграція.

