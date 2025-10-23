Премьер Финляндии Орпо о замороженных активах РФ: Еврокомиссия должна подготовить понятное предложение для финансирования Украины

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отмечает, что Еврокомиссия должна подготовить понятное предложение для эффективного финансирования Украины в ближайшие годы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил перед саммитом ЕС в Брюсселе.

"Мы должны найти решение, как двигаться дальше, и я думаю, что сейчас у нас есть реалистичное решение на столе. Мы должны четко заявить, что Еврокомиссия должна подготовить понятное предложение, чтобы мы могли эффективно финансировать Украину в ближайшие годы. Санкции против России и мощное финансирование Украины - вместе мы можем найти переломный момент",- отметил Орпо.

Также читайте: Мерц и Орпо ожидают прогресса по использованию замороженных активов РФ для Украины

По его словам, у ЕС есть два варианта: либо использовать российские активы, что правильно, поскольку Россия уничтожает Украину, либо использовать собственные деньги, которых не хватает.

Премьер Финляндии также подчеркнул, что утверждение Евросоюзом 19-го пакета санкций против РФ вместе с решением США ввести больше санкций против России являются "сильными действиями, которые ударят по Москве".

Также читайте: Ирландия поддерживает инициативу ЕС по использованию активов РФ, - премьер Мартин

Что такое репарационный кредит?

Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.

Главный источник средств - это около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).

ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Как другие страны относятся к репарационному займу Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони рассказала, что Евросоюз рассматривает возможные инициативы по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Она отметила, что Италия не единственная страна, которая считает, что в вопросе использования замороженных российских активов "необходимо придерживаться международных правил и принципа законности".

Послы ЕС неофициально согласовали проект выводов заседания Европейского совета, который на заседании в четверг рассмотрит вопрос использования замороженных российских активов для предоставления так называемого "репарационного кредита" для Украины.

Соединенные Штаты сообщили европейским партнерам, что пока не планируют присоединяться к инициативе стран G7 по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.