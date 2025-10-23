Ирландия поддерживает инициативу ЕС по использованию активов РФ, - премьер Мартин

Ирландия поддерживает инициативу Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для помощи Украине и не считает, что это противоречит нейтралитету страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Ирландии Михал Мартин перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

"Я поддерживаю инициативу Европейского Союза и не считаю, что она противоречит нашему нейтралитету. Да, мы военно-нейтральны, мы не являемся членами НАТО или любого военного альянса. Но Украина имеет право на самооборону", - заявил премьер.

Он подчеркнул, что Россия грубо нарушает Устав ООН, территориальную целостность и суверенитет Украины, уничтожает гражданскую и энергетическую инфраструктуру, убивает мирных жителей, поэтому не должна ожидать, что за восстановление будет платить кто-то другой.

Также читайте: "Репарационный заем" обеспечит Украину оружием на три года, - глава МИД Франции Барро

"Такие вопиющие нарушения международного права должны иметь экономические последствия. Именно в этом контексте я рассматриваю вопрос замороженных активов. Это позволит Украине выжить, поддерживать свою экономику и общество", - добавил Мартин.

Нужны конкретные предложения

Ирландский премьер также отметил, что ожидает конкретных предложений от Еврокомиссии по механизму репарационного кредита.

Читайте: Бельгия выдвинула три условия для поддержки "репарационного займа" Украине

"Здесь нужно много детализации, четкости. Впереди еще долгий путь. Европа уже использовала сверхприбыли, в частности проценты, начисленные на замороженные активы. Но мы все хотим, чтобы эта война закончилась, поэтому нужно искать выход", - пояснил он.

Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас, после высказанных Бельгией опасений относительно "репарационного займа" Украине с использованием российских активов, сказала, что в ЕС будут искать решения, которые учтут эти риски.

Что такое репарационный кредит?

Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.

Главный источник средств - это около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).

ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).

Как другие страны относятся к репарационному займу Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони рассказала, что Евросоюз рассматривает возможные инициативы по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Она отметила, что Италия не единственная страна, которая считает, что в вопросе использования замороженных российских активов "необходимо придерживаться международных правил и принципа законности".

Послы ЕС неофициально согласовали проект выводов заседания Европейского совета, который на заседании в четверг рассмотрит вопрос использования замороженных российских активов для предоставления так называемого "репарационного кредита" для Украины.

Соединенные Штаты сообщили европейским партнерам, что пока не планируют присоединяться к инициативе стран G7 по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.