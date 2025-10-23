Ірландія підтримує ініціативу ЄС щодо використання активів РФ, - прем’єр Мартін

Ірландія підтримує ініціативу Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні і не вважає, що це суперечить нейтралітету країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін перед початком саміту ЄС у Брюсселі.

"Я підтримую ініціативу Європейського Союзу і не вважаю, що вона суперечить нашому нейтралітету. Так, ми військово нейтральні, ми не є членами НАТО або будь-якого військового альянсу. Але Україна має право на самооборону", - заявив прем’єр.

Він наголосив, що Росія грубо порушує Статут ООН, територіальну цілісність і суверенітет України, знищує цивільну та енергетичну інфраструктуру, вбиває мирних жителів, тож не повинна очікувати, що за відбудову платитиме хтось інший.

"Такі кричущі порушення міжнародного права повинні мати економічні наслідки. Саме в цьому контексті я розглядаю питання заморожених активів. Це дозволить Україні вижити, підтримувати свою економіку й суспільство", - додав мартін.

Потрібні конкретні пропозиції

Ірландський прем’єр також зауважив, що очікує конкретних пропозицій від Єврокомісії щодо механізму репараційного кредиту.

"Тут потрібно багато деталізації, чіткості. Попереду ще довгий шлях. Європа вже використала надприбутки, зокрема відсотки, нараховані на заморожені активи. Але ми всі прагнемо, щоб ця війна закінчилася, тож потрібно шукати вихід", - пояснив він.

Що таке репараційний кредит?

Репараційний кредит або позика - це новий фінансовий інструмент, який зараз активно обговорюють у ЄС та країнах G7 як механізм для допомоги Україні шляхом використання заморожених російських активів.

Головне джерело коштів - це близько 300 млрд доларів російських державних активів, заморожених у світі (приблизно 200 млрд з них - у ЄС).

ЄС розглядає варіант, коли прибутки від цих активів (близько 3–5 млрд євро щорічно) йтимуть на обслуговування боргу (тобто виплату відсотків та частково тіла позики).

Як інші країни ставляться до репараційної позики Україні

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що Євросоюз розглядає можливі ініціативи щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Вона зазначила, що Італія не єдина країна, яка вважає, що у питанні використання заморожених російських активів "необхідно дотримуватися міжнародних правил і принципу законності".

Посли ЄС неофіційно узгодили проєкт висновків засідання Європейської ради, яка на засіданні у четвер розгляне питання використання заморожених російських активів для надання так званого "репараційного кредиту" для України.

Сполучені Штати повідомили європейських партнерів, що поки не планують приєднуватися до ініціативи країн G7 щодо використання заморожених російських активів на користь України.