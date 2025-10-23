ЄС шукає спосіб використати росактиви для підтримки України, врахувавши ризики Бельгії, - Каллас

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що розуміє побоювання Бельгії з приводу "репараційної позики" Україні з використанням російських активів, і що у ЄС шукатимуть рішення, які врахують ці ризики.

Каллас заявила, що ідея "репараційної позики" є справедливою та необхідною. За її словами, цей крок має продемонструвати відповідальність Росії за завдані збитки і водночас стати сигналом підтримки України.

"Базовий сигнал - що Росія відповідальна за збитки, яких завдала в Україні… (Це рішення) надішле три дуже важливі сигнали. Перший - Україні, про те, що ми їм допомагаємо захищатися. Другий - Росії, про те, що у них не вийде "перечекати". А третій - Америці, щоб продемонструвати, що ми самі робимо дуже важливі кроки", - сказала Каллас.

Вона додала, що всі країни ЄС погоджуються: жодна держава не має залишатися наодинці з ризиками. Тому, за словами дипломатки, Союз шукатиме механізм, який забезпечить Бельгії необхідні юридичні гарантії.

"Усі погоджуються у тому, що жодна країна не має нести усі ризики наодинці. Тож якщо нам буде потрібно розробити механізм, щоб Бельгія мала ті запевнення, яких потребує, то потрібно працювати над цим", - зазначила головна дипломатка ЄС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер окреслив три ключові умови для підтримки ідеї про "репараційну позику" для України з використанням заморожених російських активів.

Що таке репараційний кредит?

Репараційний кредит або позика - це новий фінансовий інструмент, який зараз активно обговорюють у ЄС та країнах G7 як механізм для допомоги Україні шляхом використання заморожених російських активів.

Головне джерело коштів - це близько 300 млрд доларів російських державних активів, заморожених у світі (приблизно 200 млрд з них - у ЄС).

ЄС розглядає варіант, коли прибутки від цих активів (близько 3–5 млрд євро щорічно) йтимуть на обслуговування боргу (тобто виплату відсотків та частково тіла позики).

Ставлення інших країн до репараційної позики Україні

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що Євросоюз розглядає можливі ініціативи щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Вона зазначила, що Італія не єдина країна, яка вважає, що у питанні використання заморожених російських активів "необхідно дотримуватися міжнародних правил і принципу законності".

Посли ЄС неофіційно узгодили проєкт висновків засідання Європейської ради, яка на засіданні у четвер розгляне питання використання заморожених російських активів для надання так званого "репараційного кредиту" для України.

Сполучені Штати повідомили європейських партнерів, що поки не планують приєднуватися до ініціативи країн G7 щодо використання заморожених російських активів на користь України.

