ЄС шукає законний механізм для використання заморожених російських активів, - канцлер Австрії Штокер

Під час саміту Європейської ради у Брюсселі лідери країн ЄС обговорюють питання використання заморожених російських активів на основі дієвого правового механізму.

Про це заявив канцлер Австрії Крістіан Штокер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, нині залишається багато відкритих питань, які необхідно юридично прояснити. "Нам потрібна дієва правова конструкція, як ми можемо вирішити це питання. І звичайно, ризики, пов’язані з таким підходом, якщо ці заморожені активи будуть "розморожені", також мають бути обговорені та зважені", - зазначив він.

Штокер додав, що кілька держав, зокрема Бельгія, висловлюють занепокоєння щодо ризиків такого кроку.

Водночас канцлер привітав запровадження США санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснєфть", назвавши це способом посилити тиск на Кремль і підштовхнути Путіна до переговорів.

"Це мають бути мирні переговори задля справедливого та тривалого миру", - наголосив глава австрійського уряду.

Санкції США проти РФ

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкції проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нові санкції проти Росії не означають, що Вашингтон відмовляється від подальшого діалогу з Москвою.

