Новини Використання заморожених активів РФ
ЄС шукає законний механізм для використання заморожених російських активів, - канцлер Австрії Штокер

Штокер про Путіна

Під час саміту Європейської ради у Брюсселі лідери країн ЄС обговорюють питання використання заморожених російських активів на основі дієвого правового механізму.

Про це заявив канцлер Австрії Крістіан Штокер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, нині залишається багато відкритих питань, які необхідно юридично прояснити. "Нам потрібна дієва правова конструкція, як ми можемо вирішити це питання. І звичайно, ризики, пов’язані з таким підходом, якщо ці заморожені активи будуть "розморожені", також мають бути обговорені та зважені", - зазначив він.

Штокер додав, що кілька держав, зокрема Бельгія, висловлюють занепокоєння щодо ризиків такого кроку.

Водночас канцлер привітав запровадження США санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснєфть", назвавши це способом посилити тиск на Кремль і підштовхнути Путіна до переговорів.

"Це мають бути мирні переговори задля справедливого та тривалого миру", - наголосив глава австрійського уряду.

Санкції США проти РФ

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкції проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нові санкції проти Росії не означають, що Вашингтон відмовляється від подальшого діалогу з Москвою.

Автор: 

Євросоюз (14365) заморожені активи (688) Штокер Крістіан (8)
А шо його шукати, коли його немає. Коли чогось немає то його роблять чи купують. То напишіть документ та проголосуйте його в європарламенті.
показати весь коментар
23.10.2025 11:20 Відповісти
Іншопланетне життя простіше знайти, ніж "законний механізм для використання заморожених російських активів". Граються в "знайдемо/не знайдемо". Не знайдете! Бо ссикливі.
показати весь коментар
23.10.2025 11:22 Відповісти
шукати це тягнути кота за хвіст...робіть нові закони і негайно ,а ви в ЄС це вмієте робити ,коли вам це треба !...
показати весь коментар
23.10.2025 11:22 Відповісти
Це вони поки що Бельгію уламують, а за нею вже Мелоні маячить. А далі всілякі уйобіки з фіцами... Мдє, воно якщо так, то конєшно, але якщо ні...
показати весь коментар
23.10.2025 12:09 Відповісти
 
 