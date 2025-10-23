ЄС офіційно ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз 23 жовтня формально ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, що передбачає заборону імпорту зрідженого природного газу.

Лідери країн ЄС затвердили рішення після того, як Словаччина напередодні припинила його блокувати, повідомляє Reuters.

Зокрема, санкції передбачають заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ). Вона набуде чинності у два етапи: короткострокові контракти припиняються вже через 6 місяців, а довгострокові – з 1 січня 2027 року. Таким чином відбувається прискорення відмови від російських енергоресурсів на один рік раніше в порівняні з попередньою дорожньою картою Єврокомісії.

Пакет також включає новий механізм обмеження пересування російських дипломатів у межах ЄС.

"Це значущий пакет, що б’є по ключових доходах Росії через енергетичні, фінансові та торговельні заходи", – заявило данське головування у ЄС.

Обмеження також торкнуться російських банків, криптобірж і низки компаній у Індії та Китаї, а також передбачають заборону на експорт до РФ матеріалів, що можуть використовуватися у виробництві зброї.

Раніше повідомлялось, що Японія прагне обмежити залежність від російського скрапленого природного газу, але не може негайно припинити імпорт, незважаючи на зростаючий тиск із боку США.

Наразі постачання скрапленого газу з російського експортного проєкту "Сахалін-2" становить близько 10% від загального імпорту цього палива в Японію, і тому "відіграє важливу роль" в енергетичній безпеці країни.