Євросоюз заборонить експорт до Росії товарів подвійного використання на 40 мільярдів євро, – Bloomberg

Новий, 19-й пакет, санкцій ЄС передбачає заборону на експорт до Росії низки товарів загальною вартістю понад 40 мільярдів євро ($46,9 млрд), що можуть використовуватися військовою промисловістю Москви, включаючи мінерали, кераміку та гуму.

Очікується, що лідери країни Євросоюзу схвалять 19-й пакет санкцій проти Росії на саміті в четвер після того, як Словаччина припинила блокувати його прийняття, передає Bloomberg.

Після того, як лідери ЄС остаточно погодять його у четвер, міністри урядів країн ЄС офіційно затвердять це рішення на наступній зустрічі.

Цей пакет має на меті ще більше позбавити Москву доходів від енергетики та змусити Володимира Путіна почати мирні переговори.

"Я думаю, що ми досягнемо цього... Дійсно важливо, щоб Європейський Союз продовжував використовувати свої важелі впливу проти Росії – силу та владу, які ми маємо – щоб допомогти народу України",– сказав міністр європейських справ Ірландії Томас Бірн.

Агентство зауважує, що ухвалення нових санкцій ЄС суттєво затягувалися, оскільки його блокували Австрія, Угорщина та Словаччина.

Зокрема, Австрія вимагала, щоб ЄС розморозив активи, пов'язані з російським олігархом Олегом Дерипаскою, які Raiffeisen Bank International AG мав отримати у якості компенсації за стягнуті на користь Дерипаски за рішенням російського суду кошти з "доньки" австрійського банку у РФ. Зрештою, країна відмовилася від цієї вимоги після того, як вона не отримала суттєвої підтримки.

Угорщина також більше не блокуватиме ухвалення нових санкцій.

"Ми не накладаємо вето на пакет, бо розуміємо, що наші основні національні інтереси не порушуються", – сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Нарешті, у середу вранці прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що зніме своє вето, якщо лідери ЄС включать до висновків саміту положення про боротьбу з високими цінами на енергоносії в ЄС.

Що передбачає 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Зокрема, 19-й пакет санкцій передбачає заборону на імпорт скрапленого природного газу з Росії з січня 2027 року, на рік раніше, ніж планувалося спочатку.

Крім того, передбачені санкції проти російських банків, фінустанов у Центральній Азії та кількох криптовалютних бірж, а також торговельні обмеження щодо китайських та індійських компаній, які допомагають Росії обійти санкції.

Також передбачена заборона на експорт товарів на суму понад 40 мільярдів євро ($46,9 млрд), що використовуються військовою промисловістю РФ, включаючи мінерали, кераміку та гуму.

Нарешті, санкції запроваджуються щодо понад 100 нафтових танкерів "тіньового флоту", які сприяють незаконній торгівлі російськими енергоносіями, збільшуючи перелік таких танкерів під санкціями ЄС до близько 550.

Нагадаємо, наприкінці липня країни ЄС змогли погодити 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. До нього увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.

19-й пакет санкцій ЄС проти Росії планували ухвалити у вересні.