Японія не може негайно припинити експорт російського скрапленого газу, – міністр

Японія прагне обмежити залежність від російського скрапленого природного газу, але не може негайно припинити імпорт, незважаючи на зростаючий тиск із боку США.

Про це заявив міністр торгівлі Японії Йоджі Муто, передає Bloomberg.

Муто зазначив, що Японія поступово зменшила залежність від російських енергоносіїв після початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України, проте не надав часових рамок чи подробиць про те, коли імпорт може припинитися.

Постачання скрапленого газу з російського експортного проєкту "Сахалін-2" становить близько 10% від загального імпорту цього палива в Японію, і тому "відіграє важливу роль" в енергетичній безпеці, додав японський міністр.

Японія часто заявляла, що не планує негайно припиняти купівлю російського скрапленого газу.

Азійська країна є єдиним членом "Великої сімки", який не зобов'язався дотримуватися часових рамок для припинення імпорту російського газу.

Муто зауважив, що заміна російських поставок може виявитися дорогою. За його словами, азійський ринок скрапленого газу поки залишиться напруженим, а зростання закупівельних витрат може призвести до підвищення тарифів на електроенергію, сказав він.

Заява пролунала на тлі посиленого тиску з боку США. Так, минулого тижня американський міністр фінансів Скотт Бессент повідомив своєму японському колезі, що Вашингтон очікує повної зупинки імпорту російських енергоносіїв.

Японські торговельні компанії володіють частками у заводі "Сахалін-2", який є найближчим до країни експортним терміналом скрапленого газу. Більшість поставок здійснюється за довгостроковими контрактами, термін дії яких спливає лише у 2030-х роках.

За словами Муто, для вирішення проблеми російського скрапленого газу уряд Японії тісно співпрацюватиме з міжнародною спільнотою, включно з країнами "Великої сімки", виходячи з того, що необхідно для національних інтересів Японії.

Раніше повідомлялося, що Японія з 13 вересня зменшила максимальну ціну на російську нафту, за якої японським компаніям дозволяється надавати послуги для її транспортування, з $60 до $47,6 за барель.

У січні-липні Японія ввезла з РФ приблизно 599 тис. барелів нафти, що становить 0,1% загального імпорту. Зниження порогу до $47,60 синхронізує позицію Японії з липневим рішенням Європейського Союзу в межах його 18 пакету санкцій.