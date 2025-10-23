ЕС ищет законный механизм для использования замороженных российских активов, - канцлер Австрии Штокер

Во время саммита Европейского совета в Брюсселе лидеры стран ЕС обсуждают вопрос использования замороженных российских активов на основе действенного правового механизма.

По его словам, сейчас остается много открытых вопросов, которые необходимо юридически прояснить. "Нам нужна действенная правовая конструкция, как мы можем решить этот вопрос. И конечно, риски, связанные с таким подходом, если эти замороженные активы будут "разморожены", также должны быть обсуждены и взвешены", - отметил он.

Штокер добавил, что несколько государств, в частности Бельгия, выражают обеспокоенность относительно рисков такого шага.

В то же время канцлер приветствовал введение США санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", назвав это способом усилить давление на Кремль и подтолкнуть Путина к переговорам.

"Это должны быть мирные переговоры для справедливого и длительного мира", - подчеркнул глава австрийского правительства.

Санкции США против РФ

Министерство финансов США объявило о введении санкции против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что новые санкции против России не означают, что Вашингтон отказывается от дальнейшего диалога с Москвой.

