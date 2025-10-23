РУС
Новости Использование замороженных активов РФ
199 4

ЕС ищет законный механизм для использования замороженных российских активов, - канцлер Австрии Штокер

Штокер о Путине

Во время саммита Европейского совета в Брюсселе лидеры стран ЕС обсуждают вопрос использования замороженных российских активов на основе действенного правового механизма.

Об этом заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, сейчас остается много открытых вопросов, которые необходимо юридически прояснить. "Нам нужна действенная правовая конструкция, как мы можем решить этот вопрос. И конечно, риски, связанные с таким подходом, если эти замороженные активы будут "разморожены", также должны быть обсуждены и взвешены", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бельгия выдвинула три условия для поддержки "репарационного займа" Украине

Штокер добавил, что несколько государств, в частности Бельгия, выражают обеспокоенность относительно рисков такого шага.

В то же время канцлер приветствовал введение США санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", назвав это способом усилить давление на Кремль и подтолкнуть Путина к переговорам.

"Это должны быть мирные переговоры для справедливого и длительного мира", - подчеркнул глава австрийского правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС принял 19-й пакет санкций против РФ вместе с запретом импорта СПГ, - Reuters

Санкции США против РФ

Министерство финансов США объявило о введении санкции против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что новые санкции против России не означают, что Вашингтон отказывается от дальнейшего диалога с Москвой.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Евросоюз (17736) замороженные активы (375) Штокер Кристиан (8)
А шо його шукати, коли його немає. Коли чогось немає то його роблять чи купують. То напишіть документ та проголосуйте його в європарламенті.
23.10.2025 11:20 Ответить
Іншопланетне життя простіше знайти, ніж "законний механізм для використання заморожених російських активів". Граються в "знайдемо/не знайдемо". Не знайдете! Бо ссикливі.
23.10.2025 11:22 Ответить
шукати це тягнути кота за хвіст...робіть нові закони і негайно ,а ви в ЄС це вмієте робити ,коли вам це треба !...
23.10.2025 11:22 Ответить
Це вони поки що Бельгію уламують, а за нею вже Мелоні маячить. А далі всілякі уйобіки з фіцами... Мдє, воно якщо так, то конєшно, але якщо ні...
23.10.2025 12:09 Ответить
 
 