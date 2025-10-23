Бельгия выдвинула три условия для поддержки "репарационного займа" Украине

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер очертил три ключевых условия для поддержки идеи о "репарационном займе" для Украины с использованием замороженных российских активов.

об этом де Вевер заявил в общении со СМИ перед саммитом лидеров ЕС 23 октября.

"Самая большая забота Бельгии - юридический аспект, поскольку финансовый репозиторий Euroclear, где хранятся обездвиженные активы РФ, находится именно в этой стране. Даже во время Второй мировой войны обездвиженные активы никогда не трогали. Поэтому это очень важный шаг, если на него решаться", - сказал он.

При этом он назвал три условия по согласованию "репарационного займа" Украине:

полное распределение юридических рисков;

гарантии в случае возврата средств;

координация с другими странами.

"Бельгия хочет избежать крупных исков и предусматривает, что любое решение по активам должно приниматься коллективно, вместе с другими странами.

Если придется вернуть деньги РФ, все страны должны брать на себя долю ответственности, чтобы последствия не легли полностью на Бельгию. Подобные шаги должны делать другие государства, где есть замороженные российские активы, чтобы решение было согласованным и не создавало дисбаланса", - отметил де Вевер.

Что такое репарационный кредит?

Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.

Главный источник средств - это около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).

ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).

Отношение других стран к репарационному займу Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони рассказала, что Евросоюз рассматривает возможные инициативы по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Она отметила, что Италия - не единственная страна, которая считает, что в вопросе использования замороженных российских активов "необходимо придерживаться международных правил и принципа законности".

Послы ЕС неофициально согласовали проект выводов заседания Европейского совета, который на заседании в четверг рассмотрит вопрос использования замороженных российских активов для предоставления так называемого "репарационного кредита" для Украины.

Соединенные Штаты сообщили европейским партнерам, что пока не планируют присоединяться к инициативе стран G7 по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

