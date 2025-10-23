РУС
Бельгия выдвинула три условия для поддержки "репарационного займа" Украине

Де Вевер о замороженных активах РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер очертил три ключевых условия для поддержки идеи о "репарационном займе" для Украины с использованием замороженных российских активов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую Правду", об этом де Вевер заявил в общении со СМИ перед саммитом лидеров ЕС 23 октября.

"Самая большая забота Бельгии - юридический аспект, поскольку финансовый репозиторий Euroclear, где хранятся обездвиженные активы РФ, находится именно в этой стране. Даже во время Второй мировой войны обездвиженные активы никогда не трогали. Поэтому это очень важный шаг, если на него решаться", - сказал он.

При этом он назвал три условия по согласованию "репарационного займа" Украине:

  • полное распределение юридических рисков;

  • гарантии в случае возврата средств;

  • координация с другими странами.

"Бельгия хочет избежать крупных исков и предусматривает, что любое решение по активам должно приниматься коллективно, вместе с другими странами.

Если придется вернуть деньги РФ, все страны должны брать на себя долю ответственности, чтобы последствия не легли полностью на Бельгию. Подобные шаги должны делать другие государства, где есть замороженные российские активы, чтобы решение было согласованным и не создавало дисбаланса", - отметил де Вевер.

Что такое репарационный кредит?

Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.

ЕС приблизился к решению о репарационном займе Украине: Бельгия согласилась не блокировать

Главный источник средств - это около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).

ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).

Отношение других стран к репарационному займу Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони рассказала, что Евросоюз рассматривает возможные инициативы по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Она отметила, что Италия - не единственная страна, которая считает, что в вопросе использования замороженных российских активов "необходимо придерживаться международных правил и принципа законности".

Послы ЕС неофициально согласовали проект выводов заседания Европейского совета, который на заседании в четверг рассмотрит вопрос использования замороженных российских активов для предоставления так называемого "репарационного кредита" для Украины.

Соединенные Штаты сообщили европейским партнерам, что пока не планируют присоединяться к инициативе стран G7 по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

"Других источников нет": ЕС склоняется к использованию замороженных активов РФ для финансирования Украины

Топ комментарии
+6
Він просто не сказав про свій інтерес: очевидно, що в кацапії є купа бізнесів Бельгії. І кацапи можуть просто це конфіскувати.

Утім, тоді не треба патякати про цінності ЄС, коли в будь якій ситуації все одно гроші на першому місці.
23.10.2025 11:07
+5
А те, що грощі, які вони так ревно охороняють, належать країні, яка порушує всі можливі міжнародні закони, його не бентежить? Ще один святоша знайшовся...
23.10.2025 10:58
+5
все він правильно каже, потрібно юридично підготувати передачу грошей, щоб потім не було проблем. Бо у Бельгії працює закон. І це вже великий плюс що вони змнили свою думку і працють на цьому напрямку.
23.10.2025 11:09
5-6 ефективних менеджерів вже підготували нові схеми та чекають з нетерпінням
23.10.2025 10:58
За часів війни над головою любий закон може бути відмінено/скореговано. Було б бажання, бо здоровий глузд завжди мусить перемагати самі розумні/гуманні/демократичні тощо закони. Той, хто "забив" на закони (пуйло, трампон, зєлєнскій), той і буде перемагати доти, доки демократія нарешті не прокиниться та не поставить цих свавільщиків на місце.
23.10.2025 11:20
Чому ми постійно когось звинувачуємо, а наша влада біла і пухнаста. В мене питання, а багато позовів подано в міжнародний суд, щодо знищення росіянами заводів, фабрик , різнихх підприємств, банків, інфраструктури . А враження таке, що хтось нам винен , а ми не повинні займатись. Враження, що влада риго-зелених не здатна на нінащо, окрім смішити.
23.10.2025 11:18
Дуже просто відповідь: тому що на нас напала країна, гроші якої знаходяться у ЄС. Не на банковій, а саме у ЄС. І саме вони допоможуть нам від неї ж захиститися. І навіть якщо припустити, що ми поборемо корупцію і все до копійки будемо використовувати для перемоги у війні, у нас все одно не буде СТІЛЬКИ грошей.
23.10.2025 11:41
А їм пофіг, вони думають про свої рейтинги, про своїх виборців, на основі чого вони повинні віддавати? Бо війна? А який ущерб і скільки грошей, просто так ніхто нічого , нікому не дає. Жодного активу в росіян не було відібрано за позовом України, бо його не було. Чому інтерпол виловлює злочинців та передає Росії, а ми до сих пір не отримали жодного військового росзлочинця , які спокійно їздять по світу.
23.10.2025 12:01
Нагадаю про 2022 рік. Вони всі тоді (за кількома винятками) від нас відвернулися. Ну так от хоча б для реабілітації себе за ту ганебну бездіяльність могли б щось корисне зараз зробити. А прикриватися міжнародним законодавством, коли воно працює вибірково або взагалі не працює (як от у випадку з кацапами), це все одно що намагатися прикрити певні частини свого тіла фіговим листочком.
23.10.2025 12:07
Це ж не щодо них кацапи порушують ті міжнародні закони. Своя сорочка ближче до тіла.
23.10.2025 11:21
У кремлі лише посміхаються з "юридичних аспектів" Європи.
23.10.2025 11:10
логично конечно
23.10.2025 11:15
В мене є мрія
Маю таку мрію- щоб нахальна рашка пару раз пальнула по цим "законослухняним" бюргерам кинжалами чи іскандерами, тут мені однаково))))) Да так пальнули, щоб вони наклали в штанці повно щастя.
А ми с задоволенням послухаєм про їх 182 рівень занепокоїності, та про те, що рашка мала на це законне право
Поки зажравшаяся Європа на своїй шкуре не відчує "братську" любов рашкі, причому в їдеалі не разовим пуском, а хоча би декілька разів, для повноти відчуттів, ім буде похріну, як "весело" нам і що ми відчуваємо при постійних обстрілах
23.10.2025 11:30
 
 