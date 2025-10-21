ЕС приблизился к решению о репарационном займе Украине: Бельгия согласилась не блокировать, - Politico

Лидеры ЕС планируют поручить Еврокомиссии разработать предложение по использованию активов РФ. Бельгия фактически дала политический "зеленый свет" для этого решения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

В распоряжении издания оказался проект итогового коммюнике встречи Евросовета, которая пройдет в четверг 24 октября.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во время подготовки встречи послы ЕС неформально согласовали текст, в котором содержится призыв к Еврокомиссии внести предложение о создании репарационного займа для Украины. Этот заем должен быть "подкреплен надлежащей европейской солидарностью и распределением рисков".

Как сообщил неназванный бельгийский дипломат, речь идет фактически о политическом "зеленом свете" для Еврокомиссии, которая теперь может официально начать работу над соответствующим механизмом.

По словам собеседников издания, в Еврокомиссии уверены в возможности разработать юридически устойчивый план реализации идеи репарационного займа.

В ЕК также считают маловероятным, что в будущем суд может принять решение в пользу России - даже в случае, если Москва откажется выплачивать репарации Украине, а задействованные для займа активы РФ будут потеряны.

Еще один европейский дипломат отметил, что не ожидает сопротивления со стороны Бельгии:

"Бельгия заняла максималистскую позицию, чтобы потом пойти на компромисс, когда конкретное предложение будет на столе", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не поддержали план ЕС по использованию активов РФ для Украины, - Bloomberg

Средства на закупку оружия

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на днях заявил, что кредитные средства, обеспеченные замороженными активами России, помогут Украине закупать оружие минимум три года.

"В ближайшие недели мы предоставим Украине возможность защищать себя минимум в течение трех лет благодаря кредиту, который Европейская комиссия предоставит Украине и который будет погашен впоследствии за счет репараций, которые Россия выплатит Украине", - заявил Барро.

Что такое репарационный кредит?

Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.

Главный источник средств - это около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).

ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава ЕЦБ впервые поддержала идею "репарационного кредита" для Украины. Но есть условие