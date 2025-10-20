Голова ЄЦБ вперше підтримала ідею "репараційного кредиту" для України. Але є умова

Європейський центральний банк може підтримати ідею "репараційного кредиту" для України, який передбачає використання заморожених російських активів у якості застави, але за умови, що до неї долучаться всі країни, у яких є такі активи.

Про це президентка Європейського центробанку Крістін Лагард заявила в інтерв'ю телеканалу CBS, передає Bloomberg.

"Я думаю, що справедливе використання (заморожених активів РФ, – ред.) передбачатиме операційний кредит, використовуючи готівкові залишки як заставу... І я думаю, що сила системи повинна базуватися на тому, щоб кожен, хто володіє російськими активами, зробив те саме", – сказала Лагард.

ЄЦБ раніше насторожено ставився до конфіскації російських активів, враховуючи потенційні наслідки для міжнародного становища євро та фінансової стабільності.

Коментуючи пропозицію Єврокомісії використати заморожені активи РФ у якості застави за "репараційним кредитом" для України, Лагард раніше зазначала, що будь-які подібні кроки мають бути сумісними з міжнародним правом.

"Якщо всі ці країни, що володіють активами, що мають готівкові залишки, які можна використати як заставу, рухатимуться в одному напрямку, позичаючи гроші Україні, які будуть погашені за рахунок російського фінансування відбудови України, оскільки Росія є агресором, то, я думаю, це значною мірою переконає Росію, що вона повинна сісти за стіл переговорів", – сказала вона CBS.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.