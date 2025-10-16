Україні необхідно додатково знайти $60 мільярдів на наступні два роки, – міністр фінансів Марченко

Непокрита потреба в зовнішньому фінансуванні держбюджету України на 2026-2027 роки становить близько $60 мільярдів.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час засідання Круглого столу міністрів на підтримку України у Вашингтоні за участі представників Світового банку та МВФ, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зокрема, міністр наголосив на важливості започаткування нових програм співпраці та механізму використання російських активів вже зараз для збалансування бюджету 2026 року й надалі.

"Україна продовжує виконувати всі свої зобов’язання, зберігаючи макрофінансову стабільність навіть в умовах війни. Водночас потреби залишаються значними. Для забезпечення стійкості державних фінансів у 2026–2027 роках необхідно мобілізувати додаткові ресурси, зокрема через використання заморожених російських активів. Ми вже зараз працюємо з партнерами, щоб зробити це можливим", – сказав Марченко.

За його словами, наразі команда Мінфіну працює з урядами країн-партнерів для узгодження всіх деталей та започаткування механізму "репараційного кредиту" (Reparations Loan). Він передбачає використання заморожених активів для залучення коштів для України.

Марченко наголосив, що політичної угоди щодо використання цих активів необхідно досягти найближчим часом.

Він додав, що також триває активна робота з МВФ для напрацювання нової програми співпраці, яка відображатиме поточні та середньострокові пріоритети України.

Очільник Мінфіну також подякував партнерам за фінансову підтримку, яка з лютого 2022 року перевищила $152 млрд, а у 2025 році вже сягає $36,9 млрд.

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України у зовнішньому фінансуванні на рівні $65 млрд протягом 2026-2027 років.

Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявляла, що це оцінка потенційного дефіциту на 2026-2029 роки, але за роками він розподілений нерівномірно. Зокрема, найменше домовленостей щодо фінансової допомоги залишається на 2027 рік, крім того досі не підтверджене фінансування на суму $18 млрд на 2026 рік.

