"Інших джерел немає": ЄС схиляється до використання заморожених активів РФ для фінансування України, – Bloomberg

Євросоюз дедалі більше схиляється до рішення про те, що використання близько 200 мільярдів євро ($232 млрд) заморожених активів російського центрального банку є єдиним реальним способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела вичерпуються.

Країни ЄС намагатимуться ухвалити політичне рішення про використання цих активів на саміті лідерів у Брюсселі наступного тижня, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Якщо згоди вдасться досягти, Єврокомісія одразу ж розпочне роботу над підготовкою юридичної пропозиції щодо механізму надання так званої "репараційної позики" для України під заставу заморожених активів РФ. Очікується, що цей механізм має запрацювати до квітня наступного року, уточнили співрозмовники агентства.

Згідно з планами, які обговорюються у ЄС, Україна отримає близько 140 мільярдів євро ($163 млрд) нових позик за допомогою цих активів. Ці кредити доведеться повертати лише після того, яка Росія погодиться виплатити Україні репарації за збитки, завдані війною. Такий план дозволить використати заморожені російські кошти, але формально уникнути їх конфіскації.

ЄС неодноразово заявляв, що російські активи залишаться замороженими, якщо цього не станеться. Наразі Євросоюз шукає спосіб продовжувати рішення про санкції проти російських активів голосуванням більшістю, а не одностайним рішенням всіх країн ЄС, яке необхідне зараз.

Водночас ЄС або група держав-членів нададуть гарантії бельгійському депозитарію Euroclear, де зберігається левова частка підсанкційних активів РФ, щоб фінансова установа могла задовольнити будь-які потенційні майбутні російські претензії, якщо вони виникнуть через судові оскарження.

Однак Бельгія досі виступає проти цього кроку, стверджуючи, що їй потрібно переконатися, що будь-які надані гарантії є юридично обґрунтованими. Держави-члени ЄС також обговорюють умови виділення коштів України, а також цілі, на які їх можна буде спрямувати.

Києву може знадобитися понад $200 мільярдів для підтримки оборони та фінансування інших потреб до кінця цього десятиліття, якщо війна продовжиться, повідомили джерела Bloomberg.

Країни ЄС хочуть координувати використання активів з іншими союзниками з "Великої сімки", включаючи США, де зберігається частина коштів. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже заявив, що Велика Британія готова це зробити. Разом "Велика сімка" заморозила російські активи на суму близько $300 мільярдів.

Як повідомлялося, наприкінці вересня Німеччина підтримала нову ідею Єврокомісії використати заморожені російські кошти для надання безвідсоткової "репараційної позики" України.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь 30 вересня підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За даними Reuters, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не планує конфісковувати заморожені російські активи, натомість їх можуть використати у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів", але цей механізм ще потрібно розробити.

За її словами, ризики за такими репараційними кредитами країни ЄС мають нести колективно. Планується, що Україна повертатиме такі кредити у майбутньому, але лише після того, як Росія сплатить репарації.