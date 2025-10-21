ЄС наблизився до рішення про репараційну позику Україні: Бельгія погодилася не блокувати, - Politico

Лідери ЄС планують доручити Єврокомісії розробити пропозицію щодо використання активів РФ. Бельгія фактично дала політичне "зелене світло" для цього рішення.

У розпорядженні видання опинився проєкт підсумкового комюніке зустрічі Євроради, що пройде у четвер 24 жовтня.

Під час підготовки зустрічі посли ЄС неформально погодили текст, у якому міститься заклик до Єврокомісії внести пропозицію щодо створення репараційної позики для України. Ця позика має бути "підкріплена належною європейською солідарністю та розподілом ризиків".

Як повідомив неназваний бельгійський дипломат, йдеться фактично про політичне "зелене світло" для Єврокомісії, яка тепер може офіційно розпочати роботу над відповідним механізмом.

За словами співрозмовників видання, у Єврокомісії впевнені у можливості розробити юридично стійкий план реалізації ідеї репараційної позики.

У ЄК також вважають малоймовірним, що у майбутньому суд може ухвалити рішення на користь Росії - навіть у разі, якщо Москва відмовиться виплачувати репарації Україні, а задіяні для позики активи РФ будуть втрачені.

Ще один європейський дипломат зазначив, що не очікує опору з боку Бельгії:

"Бельгія зайняла максималістську позицію, щоб потім піти на компроміс, коли конкретна пропозиція буде на столі", - пояснив він.

Кошти на закупівлю зброю

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро днями заявив, що кредитні кошти, забезпечені замороженими активами Росії, допоможуть Україні закуповувати зброю щонайменше три роки.

"У найближчі тижні ми надамо Україні можливість захищати себе щонайменше протягом трьох років завдяки кредиту, який Європейська комісія надасть Україні і який буде погашено згодом коштом репарацій, які Росія виплатить Україні", – заявив Барро.

Що таке репараційний кредит?

Репараційний кредит або позика - це новий фінансовий інструмент, який зараз активно обговорюють у ЄС та країнах G7 як механізм для допомоги Україні шляхом використання заморожених російських активів.

Головне джерело коштів - це близько 300 млрд доларів російських державних активів, заморожених у світі (приблизно 200 млрд з них - у ЄС).

ЄС розглядає варіант, коли прибутки від цих активів (близько 3–5 млрд євро щорічно) йтимуть на обслуговування боргу (тобто виплату відсотків та частково тіла позики).

