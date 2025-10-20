США не підтримали план ЄС щодо використання активів РФ для України, – Bloomberg

США не підтримали план Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для надання "репараційного кредиту" для України, представлений країнам "Великої сімки".

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, у кулуарах зустрічі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні минулого тижня американські чиновники повідомили своїм європейським колегам, що США наразі не приєднаються до цієї ініціативи.

Одне з джерел уточнило, що в уряді США пояснили таку позицію небажанням створювати ризики для стабільності ринку. Інше джерело заявило, що США просто ухиляються від якихось конкретних зобов'язань на цьому етапі.

Цей крок є невдачею для ЄС, який намагався переконати країни "Великої сімки" приєднатися до плану використання заморожених активів центробанку РФ у якості забезпечення для залучення позик на суму до 140 мільярдів євро ($160 мільярдів) для України. Єврокомісія готує детальний проєкт цього механізму, але він ще має отримати схвалення лідерів країн ЄС.

Європейські чиновники висловили розчарування відмовою США підтримати цей план, адже саме адміністрація Дональда Трампа закликала ЄС більше використовувати російські кошти. Хоча обсяг заморожених у США російських активів мінімальний, але підтримка плану ЄС адміністрацією Трампа стала б позитивним сигналом для інших країн.

У вересні міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що американський уряд готовий використовувати приблизно $5 мільярдів російських активів, заморожених у США.

"Ми ухвалили резолюцію, в якій сказано, що ми можемо їх конфіскувати... Ми не казали, що збираємося це зробити", – говорив він.

Однак минулого тижня президент Дональд Трамп прийняв у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського та оголосив про плани зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті найближчим часом.

Загалом з-поміж країн "Великої сімки" Велика Британія та Канада підтримують ініціативу Європи, тоді як Японія займає обережніший підхід.

Як повідомлялося, раніше президентка Європейського центробанку Крістін Лагард вперше заявила, що ЄЦБ може підтримати ідею "репараційного кредиту" для України, який передбачає використання заморожених російських активів у якості застави, але за умови, що до неї долучаться всі країни, у яких такі активи є.

Раніше вона коментувала цю ідею значно стриманіше, зазначаючи, що будь-які подібні кроки мають бути сумісними з міжнародним правом.

Більшість із 280 мільярдів євро заморожених російських активів зберігаються в Європі, переважно в бельгійському депозитарії Euroclear.