ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти РФ, - Каллас
Європейський Союз ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.
"Він націлений, зокрема, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї. ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Путіну дедалі важче фінансувати цю війну", - зазначила вона.
Відомо, що до останнього схвалення пакета санкцій гальмувала позиція Словаччини, яка вимагала у Єврокомісії врахувати її застереження щодо автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та регулювання цін на енергоносії.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
Що він включає:
▪️заборона на постачання СПГ в ЄС;
▪️повна заборона на всі криптопослуги для громадян Росії (!).
▪️обмеження на поїздки російських дипломатів;
▪️до списку включено ще 117 суден із тіньового флоту РФ;
▪️під санкції потрапляють банки в Казахстані та Білорусі, 4 компанії, пов'язані з нафтовою промисловістю Китаю.
