ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти РФ, - Каллас

Європейський Союз ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

"Він націлений, зокрема, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї. ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Путіну дедалі важче фінансувати цю війну", - зазначила вона.

Відомо, що до останнього схвалення пакета санкцій гальмувала позиція Словаччини, яка вимагала у Єврокомісії врахувати її застереження щодо автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та регулювання цін на енергоносії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Читайте: Міноборони Росії почне економити папір через проблеми в бюджеті