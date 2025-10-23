УКР
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти РФ, - Каллас

Санкції проти Росії: Євросоюз ухвалив 19-й пакет

Європейський Союз ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

"Він націлений, зокрема, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї. ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Путіну дедалі важче фінансувати цю війну", - зазначила вона.

Санкції проти Росії: Євросоюз ухвалив 19-й пакет

Відомо, що до останнього схвалення пакета санкцій гальмувала позиція Словаччини, яка вимагала у Єврокомісії врахувати її застереження щодо автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та регулювання цін на енергоносії.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Топ коментарі
+8
як кажуть в московій ...а чо ? а ні чо , х* й через плечо...
23.10.2025 10:07 Відповісти
+7
Дякуємо ЄС.
23.10.2025 09:48 Відповісти
+6
Заборона на постачання газу та криптовалюту: ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії, - Reuters

Що він включає:
▪️заборона на постачання СПГ в ЄС;
▪️повна заборона на всі криптопослуги для громадян Росії (!).
▪️обмеження на поїздки російських дипломатів;
▪️до списку включено ще 117 суден із тіньового флоту РФ;
▪️під санкції потрапляють банки в Казахстані та Білорусі, 4 компанії, пов'язані з нафтовою промисловістю Китаю.
23.10.2025 09:53 Відповісти
Дякуємо ЄС.
23.10.2025 09:48 Відповісти
Будь ласка.
"Суд ЄС скасував санкції проти близького до Лукашенка російського мільярдера Гуцерієва Джерело: https://censor.net/n3581153"
23.10.2025 11:40 Відповісти
23.10.2025 09:53 Відповісти
І ЧО?
23.10.2025 09:56 Відповісти
а ні чьо, певно скоро треба буде відповідати і на три питання...
23.10.2025 10:01 Відповісти
як кажуть в московій ...а чо ? а ні чо , х* й через плечо...
23.10.2025 10:07 Відповісти
нєнє.
х*й в очо.
23.10.2025 10:29 Відповісти
👍🤣 - Зачьот!!!)
23.10.2025 11:41 Відповісти
▪️заборона на постачання СПГ в ЄС;
так, але тільки з 01.01.2027р.
23.10.2025 10:20 Відповісти
Для орків це не проблема,ЗПГ запросто поставлять Туреччину,а звідти в Європу.
23.10.2025 10:34 Відповісти
впливові санкції, майже як гороскоп💩
23.10.2025 10:08 Відповісти
"А нас за что",чорний день для рашиського терористичного режиму ,санкції ЄС ,а тут і Трамп нарешті теж підтвердив .
23.10.2025 10:12 Відповісти
19 шапито
23.10.2025 10:27 Відповісти
"...позиція Словаччини, яка вимагала у Єврокомісії врахувати її застереження щодо автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та регулювання цін на енергоносії..." Джерело: https://censor.net/ua/n3581206

Стісняюсь спитать: а яким боком авто з ДВЗ до санкцій? А ціни на енергоносії - це про граничну ціну на нафту?
23.10.2025 10:44 Відповісти
вже планується затвердження 20го пакету санкцій з датою вступу 01.01.2035 року. Спішити нікуди
23.10.2025 10:52 Відповісти
 
 