ЕС принял 19-й пакет санкций против РФ, - Каллас

Европейский Союз принял 19-й пакет санкций против России.

Об этом сообщила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

"Он нацелен, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации. Путину все труднее финансировать эту войну", - отметила она.

Известно, что до последнего одобрение пакета санкций тормозила позиция Словакии, требовавшей от Еврокомиссии учесть ее предостережения относительно автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и регулирования цен на энергоносители.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Читайте: Минобороны России начнет экономить бумагу из-за проблем в бюджете