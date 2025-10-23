РУС
ЕС принял 19-й пакет санкций против РФ, - Каллас

Европейский Союз принял 19-й пакет санкций против России.

Об этом сообщила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

"Он нацелен, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации. Путину все труднее финансировать эту войну", - отметила она.

Известно, что до последнего одобрение пакета санкций тормозила позиция Словакии, требовавшей от Еврокомиссии учесть ее предостережения относительно автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и регулирования цен на энергоносители.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Читайте: Минобороны России начнет экономить бумагу из-за проблем в бюджете

россия (97770) санкции (11948) Евросоюз (17736) Каллас Кая (302)
Топ комментарии
+4
Заборона на постачання газу та криптовалюту: ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії, - Reuters

Що він включає:
▪️заборона на постачання СПГ в ЄС;
▪️повна заборона на всі криптопослуги для громадян Росії (!).
▪️обмеження на поїздки російських дипломатів;
▪️до списку включено ще 117 суден із тіньового флоту РФ;
▪️під санкції потрапляють банки в Казахстані та Білорусі, 4 компанії, пов'язані з нафтовою промисловістю Китаю.
23.10.2025 09:53 Ответить
+3
Дякуємо ЄС.
23.10.2025 09:48 Ответить
+3
як кажуть в московій ...а чо ? а ні чо , х* й через плечо...
23.10.2025 10:07 Ответить
Дякуємо ЄС.
23.10.2025 09:48 Ответить
Заборона на постачання газу та криптовалюту: ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії, - Reuters

Що він включає:
▪️заборона на постачання СПГ в ЄС;
▪️повна заборона на всі криптопослуги для громадян Росії (!).
▪️обмеження на поїздки російських дипломатів;
▪️до списку включено ще 117 суден із тіньового флоту РФ;
▪️під санкції потрапляють банки в Казахстані та Білорусі, 4 компанії, пов'язані з нафтовою промисловістю Китаю.
23.10.2025 09:53 Ответить
І ЧО?
23.10.2025 09:56 Ответить
а ні чьо, певно скоро треба буде відповідати і на три питання...
23.10.2025 10:01 Ответить
як кажуть в московій ...а чо ? а ні чо , х* й через плечо...
23.10.2025 10:07 Ответить
нєнє.
х*й в очо.
23.10.2025 10:29 Ответить
▪️заборона на постачання СПГ в ЄС;
так, але тільки з 01.01.2027р.
23.10.2025 10:20 Ответить
Для орків це не проблема,ЗПГ запросто поставлять Туреччину,а звідти в Європу.
23.10.2025 10:34 Ответить
впливові санкції, майже як гороскоп💩
23.10.2025 10:08 Ответить
"А нас за что",чорний день для рашиського терористичного режиму ,санкції ЄС ,а тут і Трамп нарешті теж підтвердив .
23.10.2025 10:12 Ответить
19 шапито
23.10.2025 10:27 Ответить
 
 