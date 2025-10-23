ЕС принял 19-й пакет санкций против РФ, - Каллас
Европейский Союз принял 19-й пакет санкций против России.
Об этом сообщила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.
"Он нацелен, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации. Путину все труднее финансировать эту войну", - отметила она.
Известно, что до последнего одобрение пакета санкций тормозила позиция Словакии, требовавшей от Еврокомиссии учесть ее предостережения относительно автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и регулирования цен на энергоносители.
Что предшествовало?
Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Що він включає:
▪️заборона на постачання СПГ в ЄС;
▪️повна заборона на всі криптопослуги для громадян Росії (!).
▪️обмеження на поїздки російських дипломатів;
▪️до списку включено ще 117 суден із тіньового флоту РФ;
▪️під санкції потрапляють банки в Казахстані та Білорусі, 4 компанії, пов'язані з нафтовою промисловістю Китаю.
так, але тільки з 01.01.2027р.