Санкции США против России
США ввели санкции против нефтяных компаний РФ "Роснефть" и "Лукойл"

Министерство финансов США объявило о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл".

Дополняется...

+6
те, що останні пару діб в Угорщині та Словаччині горять нафтоперереробні заводи роснєфті-лукойла - це і є самі найкращі санкції
23.10.2025 00:11 Ответить
+5
Зараз ***** подзвонить Трампу і все відмінить
23.10.2025 00:06 Ответить
+4
3-й за останні дні ... схоже на систематичну роботу
23.10.2025 00:12 Ответить
Таки так...

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0290
23.10.2025 00:04 Ответить
Зараз ***** подзвонить Трампу і все відмінить
23.10.2025 00:06 Ответить
Мабуть цбого разу, Трампон пішле ***** до рюріка,
23.10.2025 00:08 Ответить
ні таки Рютте гарний дипломат й мабуть з дипломом психопатолога
23.10.2025 01:02 Ответить
... теж трішки юзанув поранено-зів"ялі пелюстки нарциса.
23.10.2025 01:03 Ответить
А що, США закуповують у них нафту?
23.10.2025 00:09 Ответить
США тримають під контролем Світову фінансову систему. Санкції ввели не проти торгівлі, а проти конкретних компаній, які мають конкретні рахунки і проводять платежі.
23.10.2025 00:14 Ответить
А яка проблема вiдкрити новий рахунок у Гонконзi? Міністерство фінансів США питати треба?
23.10.2025 00:20 Ответить
Рахунок відкрити можна, а ось запчастини для НПЗ купити після того, я туди навідається веселий дрон, купити стане складніше
23.10.2025 00:23 Ответить
дело не в рахунках а в том что с расейскими компаниями не смогут работать мировые покупатели нефти из за вторичных санкций представь :любая индуская компания работающая с нефтью имеет акции капитал инвестиции закупает санкционирую нефть ее счета блокирую акции вылетают с биржи и так далее
23.10.2025 00:54 Ответить
Та хоч мільйон рахунків відкрий. Все одно гроші так чи інакще проходять через платіжні стстеми, які контролює Мінфін США.
23.10.2025 00:42 Ответить
13.06.24 Зазначається, що в травні цього року частка юаня в торгах Мосбіржі становила 54%. Так, юань став основною валютою на біржових торгах. Джерело: https://censor.net/ua/n3494474
23.10.2025 01:01 Ответить
Чудово. От тільки ці юані Роіся ніяк не може використовувати. 😁 Китаю це не цікаво.
23.10.2025 01:04 Ответить
Трохи закуповували, щоб важкою російською розбавляти великі об'єми легкої власної.
Але мова не про нафту, а про гроші. Тепер роісянам гадати, як платежі через США і банки, що мають коррахунки в США не пускати.
23.10.2025 00:15 Ответить
те, що останні пару діб в Угорщині та Словаччині горять нафтоперереробні заводи роснєфті-лукойла - це і є самі найкращі санкції
23.10.2025 00:11 Ответить
3-й за останні дні ... схоже на систематичну роботу
23.10.2025 00:12 Ответить
Така швидкість в запровадженні санкцій ( тільки но оголосили про намір ввести санкції , і вже зразу ж - їх і ввели ) говорить про те що ***** таки догрався . Схоже трамп психонув .
23.10.2025 00:12 Ответить
По ходу Донні сприйняв це як особисту образу...
23.10.2025 01:07 Ответить
Це удар по общаку кооператива "Озеро"
23.10.2025 00:20 Ответить
Заберіть у трампа телефон, бо ще передумає!
23.10.2025 00:22 Ответить
не передумает ....трамп делает то же что и Бидон и европа медленно варит лягушку
Поэтому не дают оружие ракеты и тд сам понимаешь если у ***** останестя армия он может двинуть в Прибалтику а Польшу куда угодно и скорее всего сметет те страны
23.10.2025 01:00 Ответить
В Европі багато заправок Лукойл. Цікаво це взагалі то їх стосується? Чпогано розуміюсь на цьому
23.10.2025 00:27 Ответить
Пожежі на НПЗ MOL у Словаччині та Угорщині. Головне:

​Нафтопереробні заводи (НПЗ) угорської компанії MOL у Словаччині (Bratislava) та Угорщині (Százhalombatta) постраждали від пожеж (22 та 20 жовтня відповідно). ​Обидва заводи переробляють російську нафту, що надходить трубопроводом "Дружба". ​Словацький НПЗ Slovnaft є великим постачальником дизельного палива в Україну. Це пальне виготовляється саме з російської нафти завдяки виключенню із санкцій ЄС. ​Причини пожеж наразі розслідуються. MOL не підтверджує зовнішнього втручання.

23.10.2025 00:38 Ответить
кацапи нафту бодяжити почали. Чогось намішали що вони й рвануло.
23.10.2025 00:42 Ответить
Тянут.. тянут пуйла за стол…
23.10.2025 00:43 Ответить
Коментуючи санкції проти «Роснефти» та «Лукойлу», Трамп сказав, що сподівається на якнайшвидше скасування цих санкцій.
23.10.2025 01:00 Ответить
ШО ВИ НАМ ТРЁТЕ ЧЕРТИ !!!??? 10 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ США И НЕТ ПУТИНА !!! ИЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРОДОЛЖИТЬ !?)
23.10.2025 01:02 Ответить
 
 