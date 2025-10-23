США ввели санкции против нефтяных компаний РФ "Роснефть" и "Лукойл"
Министерство финансов США объявило о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл".
Дополняется...
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0290
Але мова не про нафту, а про гроші. Тепер роісянам гадати, як платежі через США і банки, що мають коррахунки в США не пускати.
Поэтому не дают оружие ракеты и тд сам понимаешь если у ***** останестя армия он может двинуть в Прибалтику а Польшу куда угодно и скорее всего сметет те страны
Нафтопереробні заводи (НПЗ) угорської компанії MOL у Словаччині (Bratislava) та Угорщині (Százhalombatta) постраждали від пожеж (22 та 20 жовтня відповідно). Обидва заводи переробляють російську нафту, що надходить трубопроводом "Дружба". Словацький НПЗ Slovnaft є великим постачальником дизельного палива в Україну. Це пальне виготовляється саме з російської нафти завдяки виключенню із санкцій ЄС. Причини пожеж наразі розслідуються. MOL не підтверджує зовнішнього втручання.
