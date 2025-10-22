США запровадили санкції проти нафтових компаній РФ "Роснефть" та "Лукойл"
Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкції проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
Про це йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів США, повідомляє Цензор.НЕТ.
Санкції спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній - "Роснєфть" і "Лукойл". Під обмеження також потрапили 28 дочірніх компаній "Роснефти" і 6 – "Лукойлу".
"Настав час припинити вбивства і негайно оголосити перемир'я. З огляду на відмову Путіна припинити цю безглузду війну Міністерство фінансів вводить санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, які фінансують військову машину Кремля. Міністерство фінансів готове вжити подальших заходів, якщо це буде необхідно, щоб підтримати зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення чергової війни. Ми закликаємо наших союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій", - прокоментував санкції очільник Мінфіну США Скотт Бессент.
Він також закликав союзників США приєднатися до санкцій проти РФ і дотримуватися їх.
Окрім цього, США закликали РФ негайно погодитися на припинення вогню в Україні.
Напередодні Бессент анонсував санкції
Нагадаємо, що перед цим глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
Юані, які прийшли в РФ, кацапи можуть тепер у трилітрові банки закатувати. 😁 Ну або продавати своєму населенню, яке ***** не хоче їх брати.
Бо платежі у цих юанях у зворотньому напрямку вже не приймають. 😛
Але мова не про нафту, а про гроші. Тепер роісянам гадати, як платежі через США і банки, що мають коррахунки в США не пускати.
Поэтому не дают оружие ракеты и тд сам понимаешь если у ***** останестя армия он может двинуть в Прибалтику а Польшу куда угодно и скорее всего сметет те страны
