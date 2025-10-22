УКР
Новини Санкції США проти Росії
3 031 32

США запровадили санкції проти нафтових компаній РФ "Роснефть" та "Лукойл"

лукойл

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкції проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні. 

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Санкції спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній - "Роснєфть" і "Лукойл". Під обмеження також потрапили 28 дочірніх компаній "Роснефти" і 6 – "Лукойлу".

"Настав час припинити вбивства і негайно оголосити перемир'я. З огляду на відмову Путіна припинити цю безглузду війну Міністерство фінансів вводить санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, які фінансують військову машину Кремля. Міністерство фінансів готове вжити подальших заходів, якщо це буде необхідно, щоб підтримати зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення чергової війни. Ми закликаємо наших союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій", - прокоментував санкції очільник Мінфіну США Скотт Бессент.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Він також закликав союзників США приєднатися до санкцій проти РФ і дотримуватися їх.

Окрім цього, США закликали РФ негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Напередодні Бессент анонсував санкції

Нагадаємо, що перед цим глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Читайте також: Комітет Сенату США схвалив три законопроєкти щодо посилення тиску на РФ та підтримки України

Автор: 

санкції (12862) США (24594)
Топ коментарі
+8
те, що останні пару діб в Угорщині та Словаччині горять нафтоперереробні заводи роснєфті-лукойла - це і є самі найкращі санкції
23.10.2025 00:11 Відповісти
+6
Заберіть у трампа телефон, бо ще передумає!
23.10.2025 00:22 Відповісти
+5
Зараз ***** подзвонить Трампу і все відмінить
23.10.2025 00:06 Відповісти
Таки так...

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0290
23.10.2025 00:04 Відповісти
Зараз ***** подзвонить Трампу і все відмінить
23.10.2025 00:06 Відповісти
Мабуть цбого разу, Трампон пішле ***** до рюріка,
23.10.2025 00:08 Відповісти
ні таки Рютте гарний дипломат й мабуть з дипломом психопатолога
23.10.2025 01:02 Відповісти
... теж трішки юзанув поранено-зів"ялі пелюстки нарциса.
23.10.2025 01:03 Відповісти
А що, США закуповують у них нафту?
23.10.2025 00:09 Відповісти
США тримають під контролем Світову фінансову систему. Санкції ввели не проти торгівлі, а проти конкретних компаній, які мають конкретні рахунки і проводять платежі.
23.10.2025 00:14 Відповісти
А яка проблема вiдкрити новий рахунок у Гонконзi? Міністерство фінансів США питати треба?
23.10.2025 00:20 Відповісти
Рахунок відкрити можна, а ось запчастини для НПЗ купити після того, я туди навідається веселий дрон, купити стане складніше
23.10.2025 00:23 Відповісти
дело не в рахунках а в том что с расейскими компаниями не смогут работать мировые покупатели нефти из за вторичных санкций представь :любая индуская компания работающая с нефтью имеет акции капитал инвестиции закупает санкционирую нефть ее счета блокирую акции вылетают с биржи и так далее
23.10.2025 00:54 Відповісти
Та хоч мільйон рахунків відкрий. Все одно гроші так чи інакще проходять через платіжні стстеми, які контролює Мінфін США.
23.10.2025 00:42 Відповісти
13.06.24 Зазначається, що в травні цього року частка юаня в торгах Мосбіржі становила 54%. Так, юань став основною валютою на біржових торгах. Джерело: https://censor.net/ua/n3494474
23.10.2025 01:01 Відповісти
Чудово. От тільки ці юані Роіся ніяк не може використовувати. 😁 Китаю це не цікаво.
23.10.2025 01:04 Відповісти
23.10.2025 01:10 Відповісти
Читай нижче.
Юані, які прийшли в РФ, кацапи можуть тепер у трилітрові банки закатувати. 😁 Ну або продавати своєму населенню, яке ***** не хоче їх брати.
Бо платежі у цих юанях у зворотньому напрямку вже не приймають. 😛
23.10.2025 01:15 Відповісти
Китайські банки не хочуть працювати з юанем, який пов'язаний з Росією - наприклад, куплений на https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/sanktsii-protiv-rossii/ підсанкційній Мосбіржі чи використаний в угодах із Москвою. Такі гроші там почали сприймати як "брудні" - і місцеві банки стали уникати роботи з ними.

26.07.2024

23.10.2025 01:11 Відповісти
Трохи закуповували, щоб важкою російською розбавляти великі об'єми легкої власної.
Але мова не про нафту, а про гроші. Тепер роісянам гадати, як платежі через США і банки, що мають коррахунки в США не пускати.
23.10.2025 00:15 Відповісти
те, що останні пару діб в Угорщині та Словаччині горять нафтоперереробні заводи роснєфті-лукойла - це і є самі найкращі санкції
23.10.2025 00:11 Відповісти
3-й за останні дні ... схоже на систематичну роботу
23.10.2025 00:12 Відповісти
Така швидкість в запровадженні санкцій ( тільки но оголосили про намір ввести санкції , і вже зразу ж - їх і ввели ) говорить про те що ***** таки догрався . Схоже трамп психонув .
23.10.2025 00:12 Відповісти
По ходу Донні сприйняв це як особисту образу...
23.10.2025 01:07 Відповісти
Це удар по общаку кооператива "Озеро"
23.10.2025 00:20 Відповісти
Заберіть у трампа телефон, бо ще передумає!
23.10.2025 00:22 Відповісти
не передумает ....трамп делает то же что и Бидон и европа медленно варит лягушку
Поэтому не дают оружие ракеты и тд сам понимаешь если у ***** останестя армия он может двинуть в Прибалтику а Польшу куда угодно и скорее всего сметет те страны
23.10.2025 01:00 Відповісти
В Европі багато заправок Лукойл. Цікаво це взагалі то їх стосується? Чпогано розуміюсь на цьому
23.10.2025 00:27 Відповісти
Пожежі на НПЗ MOL у Словаччині та Угорщині. Головне:

​Нафтопереробні заводи (НПЗ) угорської компанії MOL у Словаччині (Bratislava) та Угорщині (Százhalombatta) постраждали від пожеж (22 та 20 жовтня відповідно). ​Обидва заводи переробляють російську нафту, що надходить трубопроводом "Дружба". ​Словацький НПЗ Slovnaft є великим постачальником дизельного палива в Україну. Це пальне виготовляється саме з російської нафти завдяки виключенню із санкцій ЄС. ​Причини пожеж наразі розслідуються. MOL не підтверджує зовнішнього втручання.

​#MOL #Словаччина #Угорщина #НПЗ #Енергетика #Дизель
23.10.2025 00:38 Відповісти
кацапи нафту бодяжити почали. Чогось намішали що вони й рвануло.
23.10.2025 00:42 Відповісти
Тянут.. тянут пуйла за стол…
23.10.2025 00:43 Відповісти
Коментуючи санкції проти «Роснефти» та «Лукойлу», Трамп сказав, що сподівається на якнайшвидше скасування цих санкцій.
23.10.2025 01:00 Відповісти
ШО ВИ НАМ ТРЁТЕ ЧЕРТИ !!!??? 10 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ США И НЕТ ПУТИНА !!! ИЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРОДОЛЖИТЬ !?)
23.10.2025 01:02 Відповісти
санкції проти росії Захід вводить вже з 2014 р. Який результат? По наших дітях летить балістика, від якої ніде не сховатися, шахеди, ракети і т.д, діти вимушені спати по підвалах, який то сон? нормально не навчаються і не живуть, у нас і в наших дітей вкрали вже не один рік життя . Кожен день хтось та гине під завалами своїх будинків. Захід же більше десяти років ******* про ******* "санкції" проти росії, тільки їх "ефективність" доведена на практиці. Піздуни. Не пішли б вони нахер з такою демократією і світовою підтримкою, коли відчуваєш себе найбільшим лохом у світі.
23.10.2025 01:32 Відповісти
Результат такий що ваші діти не штурмують Варшаву в лавах переможної російської армії.
23.10.2025 01:36 Відповісти
 
 