Комітет Сенату США схвалив три законопроєкти щодо посилення тиску на РФ та підтримки України
Комітет із міжнародних відносин Сенату США схвалив три законодавчі ініціативи, спрямовані проти Росії через розпочату війну проти України. Серед них — пропозиція визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомили сенатори Джим Ріш та Джин Шахін.
Про що законопроєкти
Йдеться про такі документи:
- законопроєкт "СТОП Росія та Китай" –– він передбачає запровадження економічних санкцій проти Китаю за підтримку війни РФ проти України;
- законопроєкт про внесення змін до Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), який передбачає вдосконалення механізму використання заморожених російських суверенних активів на користь України;
- законопроєкт про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму через викрадення українських дітей.
Реакція сенаторів
Сенаторка Джин Шахін відзначила, що ухвалення законопроєктів демонструє двопартійну підтримку у Конгресі США для України.
"Ми ухвалили три законопроєкти щодо вжиття заходів проти Росії щодо визнання її державою-спонсором тероризму (через те, що вона зробила для викрадення українських дітей), щодо можливості використовувати заморожені російські активи та підтримувати Україну цими доларами, а також вжити заходів проти Китаю за фінансування російської військової машини", - наголосила Шахін.
Голова комітету та сенатор Джим Ріш заявив, що зараз немає можливості проголосувати за ці законопроєкти у Сенаті США через призупинення роботи уряду.
"Ми обережно оптимістично налаштовані, що ми дійдемо до цього найближчим часом, тому що це очевидно, питання, яке зараз є центральним, і це одне з того, що ми можемо зробити. Палата представників невдовзі повернеться до роботи, і ці питання будуть серед перших у порядку денному", - додав сенатор.
Нагадаємо, лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун заявив, що планує просунути на голосування законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії, який має переважну двопартійну підтримку, бо "час настав".
