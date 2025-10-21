Настав час, аби Путін відчув ціну війни, - сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що настав час аби президент РФ Володимир Путін відчув дедалі вищу ціну свого бажання продовжувати війну.

"Я ціную щирі зусилля президента Трампа та його команди щодо припинення кровопролиття в Україні. Для припинення війни знадобиться згода обох сторін. Україна погодилася на пропозицію президента Трампа щодо припинення вогню. Тим часом Росія, очевидно, наполягає на продовженні кровопролиття. Тепер настав час Путіну відчути ціну свого безперервного бажання продовжувати цей конфлікт", - написав на X Грем, який є співавтором законопроєкту про введення вторинних санкцій протит покупців російської нафти.

Законопроєкт сенаторів Грема та Блюменталя

Законопроєкт, розроблений сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, має підтримку щонайменше 85 сенаторів у Сенаті.

Ключові положення

Встановлюється вимога, щоб Президент США періодично (кожні 90 днів) визначав, чи Росія веде себе недобросовісно у переговорах про мир.

Вводяться санкції: замороження активів російських чиновників, олігархів; заборона інвестицій у російську енергетику; обмеження доступу до міжнародних фінансових систем.

Додатково — тарифи на країни-імпортери російської енергії, як засіб застосувати тиск не лише на Росію, але на її економічних партнерів (напр., Китай чи Індію).

При цьому законопроєкт передбачає й можливість виключень/відклень (waiver) для Президента, але вони дуже обмежені — суперечливі.

Раніше Грем і Блюменталь вже висували спільні законопроєкти щодо Росії. У вересні 2022 і червні 2024 року вони пропонували визнати РФ державою-спонсором тероризму. У березні 2025 року вони закликали конфіскувати понад 300 млрд доларів заморожених активів РФ і передати їх Україні. Всі ці ініціативи не мали продовження.

