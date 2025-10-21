Пришло время, чтобы Путин почувствовал цену войны, - сенатор Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что пришло время, чтобы президент РФ Владимир Путин почувствовал все более высокую цену своего желания продолжать войну.
"Я ценю искренние усилия президента Трампа и его команды по прекращению кровопролития в Украине. Для прекращения войны понадобится согласие обеих сторон. Украина согласилась на предложение президента Трампа о прекращении огня. Между тем Россия, очевидно, настаивает на продолжении кровопролития. Теперь пришло время Путину почувствовать цену своего непрерывного желания продолжать этот конфликт", - написал на X Грэм, который является соавтором законопроекта о введении вторичных санкций против покупателей российской нефти.
Законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя
Законопроект, разработанный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, имеет поддержку не менее 85 сенаторов в Сенате.
Ключевые положения
-
Устанавливается требование, чтобы Президент США периодически (каждые 90 дней) определял, ведет ли Россия себя недобросовестно в переговорах о мире.
-
Вводятся санкции: замораживание активов российских чиновников, олигархов; запрет инвестиций в российскую энергетику; ограничение доступа к международным финансовым системам.
-
Дополнительно - тарифы на страны-импортеры российской энергии, как средство применить давление не только на Россию, но и на ее экономических партнеров (например, Китай или Индию).
-
При этом законопроект предусматривает и возможность исключений/отклонений (waiver) для Президента, но они очень ограничены - противоречивы.
Ранее Грэм и Блюменталь уже выдвигали совместные законопроекты относительно России. В сентябре 2022 и июне 2024 года они предлагали признать РФ государством-спонсором терроризма. В марте 2025 года они призвали конфисковать более 300 млрд долларов замороженных активов РФ и передать их Украине. Все эти инициативы не имели продолжения.
