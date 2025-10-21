Пришло время, чтобы Путин почувствовал цену войны, - сенатор Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что пришло время, чтобы президент РФ Владимир Путин почувствовал все более высокую цену своего желания продолжать войну.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я ценю искренние усилия президента Трампа и его команды по прекращению кровопролития в Украине. Для прекращения войны понадобится согласие обеих сторон. Украина согласилась на предложение президента Трампа о прекращении огня. Между тем Россия, очевидно, настаивает на продолжении кровопролития. Теперь пришло время Путину почувствовать цену своего непрерывного желания продолжать этот конфликт", - написал на X Грэм, который является соавтором законопроекта о введении вторичных санкций против покупателей российской нефти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грэм рассказал, что его "санкционный законопроект" нацелен против стран, которые покупают нефть у РФ: в перечне Китай, Индия и Бразилия

Законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя

Законопроект, разработанный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, имеет поддержку не менее 85 сенаторов в Сенате.

Ключевые положения

Устанавливается требование, чтобы Президент США периодически (каждые 90 дней) определял, ведет ли Россия себя недобросовестно в переговорах о мире.

Вводятся санкции: замораживание активов российских чиновников, олигархов; запрет инвестиций в российскую энергетику; ограничение доступа к международным финансовым системам.

Дополнительно - тарифы на страны-импортеры российской энергии, как средство применить давление не только на Россию, но и на ее экономических партнеров (например, Китай или Индию).

При этом законопроект предусматривает и возможность исключений/отклонений (waiver) для Президента, но они очень ограничены - противоречивы.

Ранее Грэм и Блюменталь уже выдвигали совместные законопроекты относительно России. В сентябре 2022 и июне 2024 года они предлагали признать РФ государством-спонсором терроризма. В марте 2025 года они призвали конфисковать более 300 млрд долларов замороженных активов РФ и передать их Украине. Все эти инициативы не имели продолжения.

Больше читайте в нашем Telegram-канале