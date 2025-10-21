РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4647 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
1 350 10

Пришло время, чтобы Путин почувствовал цену войны, - сенатор Грэм

сенатор-республиканец Линдси Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что пришло время, чтобы президент РФ Владимир Путин почувствовал все более высокую цену своего желания продолжать войну.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я ценю искренние усилия президента Трампа и его команды по прекращению кровопролития в Украине. Для прекращения войны понадобится согласие обеих сторон. Украина согласилась на предложение президента Трампа о прекращении огня. Между тем Россия, очевидно, настаивает на продолжении кровопролития. Теперь пришло время Путину почувствовать цену своего непрерывного желания продолжать этот конфликт", - написал на X Грэм, который является соавтором законопроекта о введении вторичных санкций против покупателей российской нефти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грэм рассказал, что его "санкционный законопроект" нацелен против стран, которые покупают нефть у РФ: в перечне Китай, Индия и Бразилия

Законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя

Законопроект, разработанный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, имеет поддержку не менее 85 сенаторов в Сенате.

Ключевые положения

  • Устанавливается требование, чтобы Президент США периодически (каждые 90 дней) определял, ведет ли Россия себя недобросовестно в переговорах о мире.

  • Вводятся санкции: замораживание активов российских чиновников, олигархов; запрет инвестиций в российскую энергетику; ограничение доступа к международным финансовым системам.

  • Дополнительно - тарифы на страны-импортеры российской энергии, как средство применить давление не только на Россию, но и на ее экономических партнеров (например, Китай или Индию).

  • При этом законопроект предусматривает и возможность исключений/отклонений (waiver) для Президента, но они очень ограничены - противоречивы.

Ранее Грэм и Блюменталь уже выдвигали совместные законопроекты относительно России. В сентябре 2022 и июне 2024 года они предлагали признать РФ государством-спонсором терроризма. В марте 2025 года они призвали конфисковать более 300 млрд долларов замороженных активов РФ и передать их Украине. Все эти инициативы не имели продолжения.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

путин владимир (32351) санкции (11938) Линдси Грэм (120)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
2 травня 2025
Настав час, аби Путін відчув ціну війни, - сенатор Грем
день бабака
показать весь комментарий
21.10.2025 23:59 Ответить
Пафосні піздоболи!
показать весь комментарий
22.10.2025 00:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tDpHSxy6BfQ https://www.youtube.com/watch?v=
Очередной кульбит Трампа / Саммита с Пу не будет / В "бой" с Кремлем пошли ЕС и Рубио /№1030/ Швец
показать весь комментарий
22.10.2025 00:41 Ответить
Знов здувають "пил з карколомних санкцій Грема-Блюменталя".

Ось як виглядає останнє американське попередження.
показать весь комментарий
22.10.2025 00:02 Ответить
мабуть у наступному дописі у Х буде погрожувати росії 500-вівдсотковим тарифом на російський уран.
показать весь комментарий
22.10.2025 00:05 Ответить
Одразу видно, що сенатор Грем досвідчений політик.
Роками триндіти одне і те саме, періодично міняючи слова місцями, але при цьому нічого не робити, це ще треба вміти!🤔
показать весь комментарий
22.10.2025 00:06 Ответить
Він навіть 47-го перпльовує своїм перевзуванням ...
показать весь комментарий
22.10.2025 00:06 Ответить
Ключові положення......
--------
У нас таке вже було, Мінськ 1. Що й призвело до того, що є зараз.
показать весь комментарий
22.10.2025 00:08 Ответить
Шура, запускайте Берлагу))
показать весь комментарий
22.10.2025 00:11 Ответить
Щоб хтось щось відчув, треба спочатку щось всунути, імпотенти зоряно-смугасті.
показать весь комментарий
22.10.2025 00:19 Ответить
 
 