Економічний тиск змусить РФ сісти за стіл переговорів, - Стубб

Виснаження ресурсів Росії та економічний тиск на країну-агресорку може примусити Москву сісти за стіл переговорів.

Стан економіки РФ

Стубб звернув увагу на те, що економіка Росії перебуває у скрутному становищі: резерви країни виснажені, економічне зростання наближається до нуля, а інфляція сягає 10-20%.

На його думку, економічні важелі слід застосувати, щоб змусити Москву сісти за стіл перемовин. Він пропонує передати Україні заморожені російські активи на суму 200 мільярдів євро у вигляді позики, яка залишиться Україні, якщо Росія не виплатить компенсацію після мирних переговорів.

Припинення експорту нафти та газу

Фінський лідер також виступив за припинення експорту російської нафти і газу до Європи. За його словами, країни, які продовжують купувати російські енергоресурси, можуть зіткнутися з санкціями.

Стубб підкреслив, що "всі стратегічні плани Путіна зазнали краху". Росія не змогла захопити Україну, розколоти Європу чи послабити НАТО. Натомість Альянс поповнився двома новими членами - Фінляндією та Швецією.

Він запевнив, що європейська Коаліція охочих готова надати Україні гарантії безпеки, забезпечивши ключову допомогу у повітрі, на морі та у розвідці. Водночас він визнав, що для цього потрібна допомога США, особливо в питаннях протиповітряної оборони, розвідки та проведення операцій.

