Економічний тиск змусить РФ сісти за стіл переговорів, - Стубб
Виснаження ресурсів Росії та економічний тиск на країну-агресорку може примусити Москву сісти за стіл переговорів.
Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Стан економіки РФ
Стубб звернув увагу на те, що економіка Росії перебуває у скрутному становищі: резерви країни виснажені, економічне зростання наближається до нуля, а інфляція сягає 10-20%.
На його думку, економічні важелі слід застосувати, щоб змусити Москву сісти за стіл перемовин. Він пропонує передати Україні заморожені російські активи на суму 200 мільярдів євро у вигляді позики, яка залишиться Україні, якщо Росія не виплатить компенсацію після мирних переговорів.
Припинення експорту нафти та газу
Фінський лідер також виступив за припинення експорту російської нафти і газу до Європи. За його словами, країни, які продовжують купувати російські енергоресурси, можуть зіткнутися з санкціями.
Стубб підкреслив, що "всі стратегічні плани Путіна зазнали краху". Росія не змогла захопити Україну, розколоти Європу чи послабити НАТО. Натомість Альянс поповнився двома новими членами - Фінляндією та Швецією.
Він запевнив, що європейська Коаліція охочих готова надати Україні гарантії безпеки, забезпечивши ключову допомогу у повітрі, на морі та у розвідці. Водночас він визнав, що для цього потрібна допомога США, особливо в питаннях протиповітряної оборони, розвідки та проведення операцій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(Гасло Совка)
Міркую, шо до зламу Параші "санкціями" ********* шмаркливому Західу треба зробити ще десь 15, а може і всі 20 кроків.
Рейган з Теччер це зробили з Совком за 1,5 кроки.
Шлях подолає той хто іде. От тільки ришучисть рухаться різна.
Чи Портніков взяв ідею Стармера чи навпаки (за часом викладення новини - мабуть Стармер перший), але саме далеко не мрійник та не оптиміст Портніков розклав логічно можливий шанс зупинити війну за таким саме планом
Стармер запропонував США співпрацювати над мирним планом для України за зразком плану Трампа для Гази https://censor.net/ua/n3580388
фінансують військові дії та купівлю найманців.