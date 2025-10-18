УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6992 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії Мирні перемовини
628 18

Економічний тиск змусить РФ сісти за стіл переговорів, - Стубб

Стубб закликає до посилення санкцій проти РФ

Виснаження ресурсів Росії та економічний тиск на країну-агресорку може примусити Москву сісти за стіл переговорів.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Стан економіки РФ

Стубб звернув увагу на те, що економіка Росії перебуває у скрутному становищі: резерви країни виснажені, економічне зростання наближається до нуля, а інфляція сягає 10-20%.

На його думку, економічні важелі слід застосувати, щоб змусити Москву сісти за стіл перемовин. Він пропонує передати Україні заморожені російські активи на суму 200 мільярдів євро у вигляді позики, яка залишиться Україні, якщо Росія не виплатить компенсацію після мирних переговорів.

Також читайте: Україна та Росія поки не готові до мирної угоди, - Венс

Припинення експорту нафти та газу

Фінський лідер також виступив за припинення експорту російської нафти і газу до Європи. За його словами, країни, які продовжують купувати російські енергоресурси, можуть зіткнутися з санкціями.

Стубб підкреслив, що "всі стратегічні плани Путіна зазнали краху". Росія не змогла захопити Україну, розколоти Європу чи послабити НАТО. Натомість Альянс поповнився двома новими членами - Фінляндією та Швецією.

Він запевнив, що європейська Коаліція охочих готова надати Україні гарантії безпеки, забезпечивши ключову допомогу у повітрі, на морі та у розвідці. Водночас він визнав, що для цього потрібна допомога США, особливо в питаннях протиповітряної оборони, розвідки та проведення операцій.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

росія (68507) переговори з Росією (1462) заморожені активи (678) Стубб Александр (140)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Хтось взагалі в це вірить..Та й стуб сам не вірить. Типу ви воюйте там а ми тут постоїмо покурим.
показати весь коментар
18.10.2025 15:25 Відповісти
+3
Де ці дебіли беруться? Та кацапи будуть гімно жерти, аби тільки *захід* раком поставити.
показати весь коментар
18.10.2025 15:32 Відповісти
+3
Шо ви всі несете?!! Їх треба їбашити чим є, а не лізти за стіл. Та нація не розуміє нічого окрім батога!
показати весь коментар
18.10.2025 15:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не змусить - путлєр дурний на всю голову - буде йти до кінця - це новий Гітлер якого як загнаного звіра обложили з усіх сторін а він не здався а рашки є люфт - Китай - пупс .......
показати весь коментар
18.10.2025 15:23 Відповісти
П'ятиричка крок до комунизму.
(Гасло Совка)
Міркую, шо до зламу Параші "санкціями" ********* шмаркливому Західу треба зробити ще десь 15, а може і всі 20 кроків.
Рейган з Теччер це зробили з Совком за 1,5 кроки.
Шлях подолає той хто іде. От тільки ришучисть рухаться різна.
показати весь коментар
18.10.2025 15:24 Відповісти
Хтось взагалі в це вірить..Та й стуб сам не вірить. Типу ви воюйте там а ми тут постоїмо покурим.
показати весь коментар
18.10.2025 15:25 Відповісти
Ні Сашко, за стіл перемовин кацапів посадять п**дюліни з боку ЗСУ, а економічний тиск тільки допоможе цьому.
показати весь коментар
18.10.2025 15:31 Відповісти
Ну якщо НАТО у виконанні Туреччини збирається супроводжувати літак "окурка", та гарантувати йому безпеку польоту, то тут вже нічого не допоможе.
показати весь коментар
18.10.2025 15:32 Відповісти
Де ці дебіли беруться? Та кацапи будуть гімно жерти, аби тільки *захід* раком поставити.
показати весь коментар
18.10.2025 15:32 Відповісти
Мантру "зустрітись,сісти на переговори" ---відмовляюсь розуміти Ну зустрілись,сіли,а далі слухати вимоги фашиста путіна про підписання капітуляції? Це пусте базікання, і створення півдесятка гучних планів каоліцій про перемогу Це піар і відволікання від внутрішніх проблем і зовнішніх Такі дії нашої влади навіть одержують підтримку деяких європейських країн.Бо вони і для наших лохів і баранів вигідні,да і прості європейці "при справі". Думаю потрібно меньше піаритись,брехати,а наполегливо працювати дипломатам в тиші кабінетів,а не перед камерами.
показати весь коментар
18.10.2025 15:33 Відповісти
Шо ви всі несете?!! Їх треба їбашити чим є, а не лізти за стіл. Та нація не розуміє нічого окрім батога!
показати весь коментар
18.10.2025 15:39 Відповісти
Так ***** і так не проти поговорити. ***** може говорити з вами хоч сто років поки трахатиме всіх вас. Йому ваші розмови аж ніяк не заважають воювати а скоріше навпаки заоохочують після кожного акту поговорити
показати весь коментар
18.10.2025 15:45 Відповісти
Балістика по Москві. До жопи ваш економічний тиск. Ви торгуєте з РФ та не паритесь.
показати весь коментар
18.10.2025 15:47 Відповісти
Їпіть Китай - і на немитій відгукнеться.
показати весь коментар
18.10.2025 15:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3UEaidqDYRQ

Чи Портніков взяв ідею Стармера чи навпаки (за часом викладення новини - мабуть Стармер перший), але саме далеко не мрійник та не оптиміст Портніков розклав логічно можливий шанс зупинити війну за таким саме планом

Стармер запропонував США співпрацювати над мирним планом для України за зразком плану Трампа для Гази https://censor.net/ua/n3580388
показати весь коментар
18.10.2025 15:59 Відповісти
Головне - вірити і нікуди не поспішати. Українців жеж ще багато, правда, Стуббе?
показати весь коментар
18.10.2025 16:16 Відповісти
Як казав той же Портников, для Європи це - війна двох частин колишнього СРСР. А союз, як відомо, людей має багато, "за ценой нє постоім" і так далі.
показати весь коментар
18.10.2025 16:41 Відповісти
Коли Захід купує у рф єнергоносіі та метал, це не можливо, бо самі
фінансують військові дії та купівлю найманців.
показати весь коментар
18.10.2025 16:27 Відповісти
Ну ще ж тільки 12 рік пекельних санкцій. Просто треба триматися і все вийде.
показати весь коментар
18.10.2025 16:39 Відповісти
ЄВРОПЕЙСЬКІ ЛИЦЕМІРНІ АФЕРИСТИ .КОТРІ КУПЛЯЮТЬ В КУЙЛА ЕНЕРГО РЕСУРСИ НА ДЕСЯТКИ МЛРД ЄВРО ,СПОНСОРУЮЧИ РАШИСТСЬКУ МАШИНУ СМЕРТІ.ЩОСЬ 3,14ЗДЯКАЮТЬ ПРО ЕКОНОМІЧНИЙ ТИСК...???
показати весь коментар
18.10.2025 16:47 Відповісти
Всі аналізують спираючись на раціональність. А не буйно помішаного кацапа.
показати весь коментар
18.10.2025 17:21 Відповісти
 
 