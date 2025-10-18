РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6403 посетителя онлайн
Новости Санкции против России Мирные переговоры
517 17

Экономическое давление заставит РФ сесть за стол переговоров, - Стубб

Стубб призывает к усилению санкций против РФ

Истощение ресурсов России и экономическое давление на страну-агрессора может заставить Москву сесть за стол переговоров.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Состояние экономики РФ

Стубб обратил внимание на то, что экономика России находится в затруднительном положении: резервы страны истощены, экономический рост приближается к нулю, а инфляция достигает 10-20%.

По его мнению, экономические рычаги следует применить, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров. Он предлагает передать Украине замороженные российские активы на сумму 200 миллиардов евро в виде займа, который останется Украине, если Россия не выплатит компенсацию после мирных переговоров.

Читайте также: Завершить войну в Украине будет сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке, - Трамп

Прекращение экспорта нефти и газа

Финский лидер также выступил за прекращение экспорта российской нефти и газа в Европу. По его словам, страны, которые продолжают покупать российские энергоресурсы, могут столкнуться с санкциями.

Стубб подчеркнул, что "все стратегические планы Путина потерпели крах". Россия не смогла захватить Украину, расколоть Европу или ослабить НАТО. Зато Альянс пополнился двумя новыми членами - Финляндией и Швецией.

Он заверил, что европейская Коалиция желающих готова предоставить Украине гарантии безопасности, обеспечив ключевую помощь в воздухе, на море и в разведке. В то же время, он признал, что для этого нужна помощь США, особенно в вопросах противовоздушной обороны, разведки и проведения операций.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

россия (97715) переговоры с Россией (1344) замороженные активы (370) Стубб Александр (137)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Шо ви всі несете?!! Їх треба їбашити чим є, а не лізти за стіл. Та нація не розуміє нічого окрім батога!
показать весь комментарий
18.10.2025 15:39 Ответить
+2
Хтось взагалі в це вірить..Та й стуб сам не вірить. Типу ви воюйте там а ми тут постоїмо покурим.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:25 Ответить
+2
Де ці дебіли беруться? Та кацапи будуть гімно жерти, аби тільки *захід* раком поставити.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не змусить - путлєр дурний на всю голову - буде йти до кінця - це новий Гітлер якого як загнаного звіра обложили з усіх сторін а він не здався а рашки є люфт - Китай - пупс .......
показать весь комментарий
18.10.2025 15:23 Ответить
П'ятиричка крок до комунизму.
(Гасло Совка)
Міркую, шо до зламу Параші "санкціями" ********* шмаркливому Західу треба зробити ще десь 15, а може і всі 20 кроків.
Рейган з Теччер це зробили з Совком за 1,5 кроки.
Шлях подолає той хто іде. От тільки ришучисть рухаться різна.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:24 Ответить
Хтось взагалі в це вірить..Та й стуб сам не вірить. Типу ви воюйте там а ми тут постоїмо покурим.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:25 Ответить
Ні Сашко, за стіл перемовин кацапів посадять п**дюліни з боку ЗСУ, а економічний тиск тільки допоможе цьому.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:31 Ответить
Ну якщо НАТО у виконанні Туреччини збирається супроводжувати літак "окурка", та гарантувати йому безпеку польоту, то тут вже нічого не допоможе.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:32 Ответить
Де ці дебіли беруться? Та кацапи будуть гімно жерти, аби тільки *захід* раком поставити.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:32 Ответить
Мантру "зустрітись,сісти на переговори" ---відмовляюсь розуміти Ну зустрілись,сіли,а далі слухати вимоги фашиста путіна про підписання капітуляції? Це пусте базікання, і створення півдесятка гучних планів каоліцій про перемогу Це піар і відволікання від внутрішніх проблем і зовнішніх Такі дії нашої влади навіть одержують підтримку деяких європейських країн.Бо вони і для наших лохів і баранів вигідні,да і прості європейці "при справі". Думаю потрібно меньше піаритись,брехати,а наполегливо працювати дипломатам в тиші кабінетів,а не перед камерами.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:33 Ответить
Шо ви всі несете?!! Їх треба їбашити чим є, а не лізти за стіл. Та нація не розуміє нічого окрім батога!
показать весь комментарий
18.10.2025 15:39 Ответить
Так ***** і так не проти поговорити. ***** може говорити з вами хоч сто років поки трахатиме всіх вас. Йому ваші розмови аж ніяк не заважають воювати а скоріше навпаки заоохочують після кожного акту поговорити
показать весь комментарий
18.10.2025 15:45 Ответить
Балістика по Москві. До жопи ваш економічний тиск. Ви торгуєте з РФ та не паритесь.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:47 Ответить
Їпіть Китай - і на немитій відгукнеться.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3UEaidqDYRQ

Чи Портніков взяв ідею Стармера чи навпаки (за часом викладення новини - мабуть Стармер перший), але саме далеко не мрійник та не оптиміст Портніков розклав логічно можливий шанс зупинити війну за таким саме планом

Стармер запропонував США співпрацювати над мирним планом для України за зразком плану Трампа для Гази https://censor.net/ua/n3580388
показать весь комментарий
18.10.2025 15:59 Ответить
Головне - вірити і нікуди не поспішати. Українців жеж ще багато, правда, Стуббе?
показать весь комментарий
18.10.2025 16:16 Ответить
Як казав той же Портников, для Європи це - війна двох частин колишнього СРСР. А союз, як відомо, людей має багато, "за ценой нє постоім" і так далі.
показать весь комментарий
18.10.2025 16:41 Ответить
Коли Захід купує у рф єнергоносіі та метал, це не можливо, бо самі
фінансують військові дії та купівлю найманців.
показать весь комментарий
18.10.2025 16:27 Ответить
Ну ще ж тільки 12 рік пекельних санкцій. Просто треба триматися і все вийде.
показать весь комментарий
18.10.2025 16:39 Ответить
ЄВРОПЕЙСЬКІ ЛИЦЕМІРНІ АФЕРИСТИ .КОТРІ КУПЛЯЮТЬ В КУЙЛА ЕНЕРГО РЕСУРСИ НА ДЕСЯТКИ МЛРД ЄВРО ,СПОНСОРУЮЧИ РАШИСТСЬКУ МАШИНУ СМЕРТІ.ЩОСЬ 3,14ЗДЯКАЮТЬ ПРО ЕКОНОМІЧНИЙ ТИСК...???
показать весь комментарий
18.10.2025 16:47 Ответить
 
 