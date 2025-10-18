Экономическое давление заставит РФ сесть за стол переговоров, - Стубб

Истощение ресурсов России и экономическое давление на страну-агрессора может заставить Москву сесть за стол переговоров.

Состояние экономики РФ

Стубб обратил внимание на то, что экономика России находится в затруднительном положении: резервы страны истощены, экономический рост приближается к нулю, а инфляция достигает 10-20%.

По его мнению, экономические рычаги следует применить, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров. Он предлагает передать Украине замороженные российские активы на сумму 200 миллиардов евро в виде займа, который останется Украине, если Россия не выплатит компенсацию после мирных переговоров.

Прекращение экспорта нефти и газа

Финский лидер также выступил за прекращение экспорта российской нефти и газа в Европу. По его словам, страны, которые продолжают покупать российские энергоресурсы, могут столкнуться с санкциями.

Стубб подчеркнул, что "все стратегические планы Путина потерпели крах". Россия не смогла захватить Украину, расколоть Европу или ослабить НАТО. Зато Альянс пополнился двумя новыми членами - Финляндией и Швецией.

Он заверил, что европейская Коалиция желающих готова предоставить Украине гарантии безопасности, обеспечив ключевую помощь в воздухе, на море и в разведке. В то же время, он признал, что для этого нужна помощь США, особенно в вопросах противовоздушной обороны, разведки и проведения операций.

