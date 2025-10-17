1 197 10
Україна та Росія поки не готові до мирної угоди, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна Росії проти України продовжується через небажання обох країн укласти мирну угоду.
Про це він сказав в ефірі Newsmax, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Венса, "енергійна дипломатія президента США" Дональда Трампа може допомогти наблизити Україну та Росію до моменту укладання мирної угоди, але для цього потрібне бажання обох сторін.
"І зараз, попри всю нашу роботу, і ми будемо продовжувати працювати над цим, росіяни та українці просто не готові укласти угоду", – сказав він.
Американський посадовець додав, що мирне врегулювання між Україною та Росією все ще можливе, однак для цього потрібно "набагато більше роботи".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
українці не готові до іншого: до нової американської трактовки поняття "закон і порядок" ( є такий серіал "law and order" в США)
виявляється що "law and order" тепер називають "deal"