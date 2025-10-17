УКР
Україна та Росія поки не готові до мирної угоди, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна Росії проти України продовжується через небажання обох країн укласти мирну угоду.

Про це він сказав в ефірі Newsmax, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Венса, "енергійна дипломатія президента США" Дональда Трампа може допомогти наблизити Україну та Росію до моменту укладання мирної угоди, але для цього потрібне бажання обох сторін.

"І зараз, попри всю нашу роботу, і ми будемо продовжувати працювати над цим, росіяни та українці просто не готові укласти угоду", – сказав він.

Американський посадовець додав, що мирне врегулювання між Україною та Росією все ще можливе, однак для цього потрібно "набагато більше роботи".

перемовини (3100) перемир’я (1011) війна в Україні (6597) Джей Ді Венс (151)
З таким союзничком мир зазвичай не досягається. Рузвельта і Рейгана у поточну епоху не вистачає.
17.10.2025 18:41 Відповісти
Не готові, тоді навіщо ще одна зустріч? Фоточки щоб потім запостити у соцмережах? Чи щоб знов Україну звинуватити у небажанні капітулювати?
17.10.2025 18:44 Відповісти
ПNздливих під×уйловських куколдів вже пора відстрілювати.
17.10.2025 18:45 Відповісти
Знову побачив мурло Венса: дайте мені вінчестер!
17.10.2025 18:52 Відповісти
..навіщо тоді Трамп цей цирк знову влаштовує?
17.10.2025 18:53 Відповісти
премія миру
17.10.2025 18:57 Відповісти
Тому що війна, не вигідна США, на погляд Трампу, а Байден, будім-то за нас, вважав, що війна вигідна США, ось і відповідь.
17.10.2025 18:59 Відповісти
а "венс" стабільно залишається ідіотом...
17.10.2025 19:05 Відповісти
Той хто настає навряд чи захоче справедливого договору з тим, хто відступає.
17.10.2025 19:08 Відповісти
не готові тільки русскіє, венс

українці не готові до іншого: до нової американської трактовки поняття "закон і порядок" ( є такий серіал "law and order" в США)

виявляється що "law and order" тепер називають "deal"
17.10.2025 19:10 Відповісти
 
 