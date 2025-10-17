Україна та Росія поки не готові до мирної угоди, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна Росії проти України продовжується через небажання обох країн укласти мирну угоду.

Про це він сказав в ефірі Newsmax, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Венса, "енергійна дипломатія президента США" Дональда Трампа може допомогти наблизити Україну та Росію до моменту укладання мирної угоди, але для цього потрібне бажання обох сторін.

"І зараз, попри всю нашу роботу, і ми будемо продовжувати працювати над цим, росіяни та українці просто не готові укласти угоду", – сказав він.

Американський посадовець додав, що мирне врегулювання між Україною та Росією все ще можливе, однак для цього потрібно "набагато більше роботи".

