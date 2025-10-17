УКР
Росіяни схильні переоцінювати свої успіхи на полі бою, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що Росія схильна переоцінювати свої успіхи у війні проти України.

Про це він заявив в ефірі Newsmax, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що існує фундаментальна розбіжність в очікуваннях, я б сказав, у російсько-українській війні, коли росіяни схильні вважати, що вони досягають більшого успіху на полі бою, ніж є насправді", - сказав він.

За словами Венса, саме це ускладнило досягнення угоди протягом останніх кількох місяців.

"Хоча, знову ж таки, ми досягли прогресу", - додав віцепрезидент США.

Він вважає, що мирне врегулювання все ще можливе, але для цього потрібно буде "набагато більше роботи".

Топ коментарі
+3
І яким органом той Венс збирається оту "більшу роботу" виконувати?
17.10.2025 11:18 Відповісти
+3
Так, у русні є ця риса - здатність жити у власних фантазіях.
Тут два варіанти: або у русні закінчуються ресурси і вони стикаються з суворою реальністю невідповідності, або ви самі під впливом сили переконання русні починаєте жити у їх фантазіях, та починаєте тиснути на Україну, щоб привести її до відповідності фантазіям русні.
17.10.2025 11:22 Відповісти
+2
томагавки потрібні, більше, ракети до петріот, ну й бк є гарне у Штатах
одним балабольством ********* не спинити
17.10.2025 11:12 Відповісти
Як твій бос який вчора зупинив війну між Іраном і Пакистаном?
показати весь коментар
17.10.2025 11:16 Відповісти
Йди нах - Трамп сказав шо Томагавки потрібні США
показати весь коментар
17.10.2025 11:18 Відповісти
рудий живе фантазіями *****, на жаль ніц не змінити
показати весь коментар
17.10.2025 11:48 Відповісти
Навіщо взагалі ця дурня про «досягнення» пуйла?! Перевищені вони чи занижені, нах...я це мусолити?!
ЦЕ Ж БЛДЬ ВІЙНА, СОТНІ ТИСЯЧ ЗАГИБЛИХ, МІЛЬЙОНИ БІЖЕНЦІВ, ВІЙНА ЯКИЙ СУЧИЙ ПУЙЛО ПОЧАВ ПРОТИ УКРАЇНИ, КРАЇНИ ЧИЯ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ.І КОРДОНИ ВИЗНАНІ ВСІМА НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ!!!!-
Які досягнення можуть.бути у вбивці крім кількості їм вбитих людей????
Це щр Венс каже, що не настільки вже і приголомшлива кількість вбитих пуйлом, аби задовольнити всі його забаганки??????????????

Ви це блдь прямо так і кажете?!
То хто ви є?!😡😡😡😡😡😡
17.10.2025 11:39 Відповісти
То вже кількість вбитих людей і зройнованих життів теж міра успіху?!

Світ божевільних керманичей(
17.10.2025 11:41 Відповісти
Да они там в полном отрыве от реальности или в неадеквате, судя по комментариям, их пропаганда и боты накачали победобесием, довели армию до скотского состояния, заставили платить высокую цену за продвижения, а теперь видишь ли Кремлю трудно идти на компромиссы боясь собственных орков и их неизбежных вопросов - за что кровь проливали, и возмущения зедодутой части населения.
17.10.2025 11:53 Відповісти
Немає ніяких росіян. Агресію здійснюють не кремляді, а каббалісти-глобалісти фінансового профілю. Кремляді це найняті глобалістами вишибали. Тому війна не припиняється, що ніхто не називає справжні мотиви. З точки зору глобалістів процес йде ефективно і немає сенсу його припиняти. Бабло кремлядєй в банках глобалістів, вони повністю залежні, в них немає своїх грошей взагалі. Їм обіцяні об'їдки у пост Бретон-Вуд-Ямайській валютній системі. У них вибір або об'їдки або нічого.
17.10.2025 11:59 Відповісти
Ви забули врахувати вплив Нібіру на цей процес.
17.10.2025 12:14 Відповісти
Тому і ловлять єрмаки, менеджери глобалістів, собак на вулиці, що немає причин симулювати соціальну справедливість в мізках, м'яко кажучи, наповнених інформаційним шумом. Тому нема вітчизняних ЗРК, нептунів і фламінгів на четвертому році, що з кремлядями так не домовлялись.
17.10.2025 12:41 Відповісти
Ваша поведінка відповідає вашому псевдоніму.
17.10.2025 12:45 Відповісти
У нас один потужний чувак зі своєю командою менеджерів теж ******** щось збільшувати.То про мільйон дронів,то мільярд дерев.Десь вище є новина про збільшення потужностей ОПК в 35 раз.
Мабуть вони теж росіяни.
17.10.2025 12:39 Відповісти
 
 