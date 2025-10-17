Росіяни схильні переоцінювати свої успіхи на полі бою, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що Росія схильна переоцінювати свої успіхи у війні проти України.

Про це він заявив в ефірі Newsmax, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що існує фундаментальна розбіжність в очікуваннях, я б сказав, у російсько-українській війні, коли росіяни схильні вважати, що вони досягають більшого успіху на полі бою, ніж є насправді", - сказав він.

За словами Венса, саме це ускладнило досягнення угоди протягом останніх кількох місяців.

"Хоча, знову ж таки, ми досягли прогресу", - додав віцепрезидент США.

Він вважає, що мирне врегулювання все ще можливе, але для цього потрібно буде "набагато більше роботи".

