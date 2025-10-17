1 391 14
Росіяни схильні переоцінювати свої успіхи на полі бою, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що Росія схильна переоцінювати свої успіхи у війні проти України.
Про це він заявив в ефірі Newsmax, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що існує фундаментальна розбіжність в очікуваннях, я б сказав, у російсько-українській війні, коли росіяни схильні вважати, що вони досягають більшого успіху на полі бою, ніж є насправді", - сказав він.
За словами Венса, саме це ускладнило досягнення угоди протягом останніх кількох місяців.
"Хоча, знову ж таки, ми досягли прогресу", - додав віцепрезидент США.
Він вважає, що мирне врегулювання все ще можливе, але для цього потрібно буде "набагато більше роботи".
одним балабольством ********* не спинити
Тут два варіанти: або у русні закінчуються ресурси і вони стикаються з суворою реальністю невідповідності, або ви самі під впливом сили переконання русні починаєте жити у їх фантазіях, та починаєте тиснути на Україну, щоб привести її до відповідності фантазіям русні.
ЦЕ Ж БЛДЬ ВІЙНА, СОТНІ ТИСЯЧ ЗАГИБЛИХ, МІЛЬЙОНИ БІЖЕНЦІВ, ВІЙНА ЯКИЙ СУЧИЙ ПУЙЛО ПОЧАВ ПРОТИ УКРАЇНИ, КРАЇНИ ЧИЯ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ.І КОРДОНИ ВИЗНАНІ ВСІМА НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ!!!!-
Які досягнення можуть.бути у вбивці крім кількості їм вбитих людей????
Це щр Венс каже, що не настільки вже і приголомшлива кількість вбитих пуйлом, аби задовольнити всі його забаганки??????????????
Ви це блдь прямо так і кажете?!
То хто ви є?!😡😡😡😡😡😡
Світ божевільних керманичей(
Мабуть вони теж росіяни.