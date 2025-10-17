729 7
Россияне склонны переоценивать свои успехи на поле боя, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Россия склонна переоценивать свои успехи в войне против Украины.
Об этом он заявил в эфире Newsmax, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что существует фундаментальное расхождение в ожиданиях, я бы сказал, в российско-украинской войне, когда россияне склонны считать, что они достигают большего успеха на поле боя, чем есть на самом деле", - сказал он.
По словам Вэнса, именно это усложнило достижение соглашения в течение последних нескольких месяцев.
"Хотя, опять же, мы достигли прогресса", - добавил вице-президент США.
Он считает, что мирное урегулирование все еще возможно, но для этого нужно будет "гораздо больше работы".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
одним балабольством ********* не спинити
Тут два варіанти: або у русні закінчуються ресурси і вони стикаються з суворою реальністю невідповідності, або ви самі під впливом сили переконання русні починаєте жити у їх фантазіях, та починаєте тиснути на Україну, щоб привести її до відповідності фантазіям русні.
ЦЕ Ж БЛДЬ ВІЙНА, СОТНІ ТИСЯЧ ЗАГИБЛИХ, МІЛЬЙОНИ БІЖЕНЦІВ, ВІЙНА ЯКИЙ СУЧИЙ ПУЙЛО ПОЧАВ ПРОТИ УКРАЇНИ, КРАЇНИ ЧИЯ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ.І КОРДОНИ ВИЗНАНІ ВСІМА НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ!!!!-
Які досягнення можуть.бути у вбивці крім кількості їм вбитих людей????
Це щр Венс каже, що не настільки вже і приголомшлива кількість вбитих пуйлом, аби задовольнити всі його забаганки??????????????
Ви це блдь прямо так і кажете?!
То хто ви є?!😡😡😡😡😡😡
Світ божевільних керманичей(