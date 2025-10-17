Россияне склонны переоценивать свои успехи на поле боя, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Россия склонна переоценивать свои успехи в войне против Украины.

Об этом он заявил в эфире Newsmax, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что существует фундаментальное расхождение в ожиданиях, я бы сказал, в российско-украинской войне, когда россияне склонны считать, что они достигают большего успеха на поле боя, чем есть на самом деле", - сказал он.

По словам Вэнса, именно это усложнило достижение соглашения в течение последних нескольких месяцев.

"Хотя, опять же, мы достигли прогресса", - добавил вице-президент США.

Он считает, что мирное урегулирование все еще возможно, но для этого нужно будет "гораздо больше работы".

