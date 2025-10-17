РУС
Заявления Вэнса
Россияне склонны переоценивать свои успехи на поле боя, - Вэнс

Венс сделал заявление о войне в Украине. Россияне переоценивают успехи

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Россия склонна переоценивать свои успехи в войне против Украины.

Об этом он заявил в эфире Newsmax, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что существует фундаментальное расхождение в ожиданиях, я бы сказал, в российско-украинской войне, когда россияне склонны считать, что они достигают большего успеха на поле боя, чем есть на самом деле", - сказал он.

По словам Вэнса, именно это усложнило достижение соглашения в течение последних нескольких месяцев.

"Хотя, опять же, мы достигли прогресса", - добавил вице-президент США.

Он считает, что мирное урегулирование все еще возможно, но для этого нужно будет "гораздо больше работы".

россия (97703) США (28086) Джей Ди Вэнс (148)
томагавки потрібні, більше, ракети до петріот, ну й бк є гарне у Штатах
одним балабольством ********* не спинити
показать весь комментарий
17.10.2025 11:12 Ответить
Як твій бос який вчора зупинив війну між Іраном і Пакистаном?
показать весь комментарий
17.10.2025 11:16 Ответить
Йди нах - Трамп сказав шо Томагавки потрібні США
показать весь комментарий
17.10.2025 11:18 Ответить
І яким органом той Венс збирається оту "більшу роботу" виконувати?
показать весь комментарий
17.10.2025 11:18 Ответить
Так, у русні є ця риса - здатність жити у власних фантазіях.
Тут два варіанти: або у русні закінчуються ресурси і вони стикаються з суворою реальністю невідповідності, або ви самі під впливом сили переконання русні починаєте жити у їх фантазіях, та починаєте тиснути на Україну, щоб привести її до відповідності фантазіям русні.
показать весь комментарий
17.10.2025 11:22 Ответить
Навіщо взагалі ця дурня про «досягнення» пуйла?! Перевищені вони чи занижені, нах...я це мусолити?!
ЦЕ Ж БЛДЬ ВІЙНА, СОТНІ ТИСЯЧ ЗАГИБЛИХ, МІЛЬЙОНИ БІЖЕНЦІВ, ВІЙНА ЯКИЙ СУЧИЙ ПУЙЛО ПОЧАВ ПРОТИ УКРАЇНИ, КРАЇНИ ЧИЯ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ.І КОРДОНИ ВИЗНАНІ ВСІМА НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ!!!!-
Які досягнення можуть.бути у вбивці крім кількості їм вбитих людей????
Це щр Венс каже, що не настільки вже і приголомшлива кількість вбитих пуйлом, аби задовольнити всі його забаганки??????????????

Ви це блдь прямо так і кажете?!
То хто ви є?!😡😡😡😡😡😡
показать весь комментарий
17.10.2025 11:39 Ответить
То вже кількість вбитих людей і зройнованих життів теж міра успіху?!

Світ божевільних керманичей(
показать весь комментарий
17.10.2025 11:41 Ответить
 
 