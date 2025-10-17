Украина и Россия пока не готовы к мирному соглашению, - Венс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что война России против Украины продолжается из-за нежелания обеих стран заключить мирное соглашение.
Об этом он сказал в эфире Newsmax, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Вэнса, "энергичная дипломатия президента США" Дональда Трампа может помочь приблизить Украину и Россию к моменту заключения мирного соглашения, но для этого нужно желание обеих сторон.
"И сейчас, несмотря на всю нашу работу, и мы будем продолжать работать над этим, россияне и украинцы просто не готовы заключить соглашение", - сказал он.
Американский чиновник добавил, что мирное урегулирование между Украиной и Россией все еще возможно, однако для этого нужно "гораздо больше работы".
українці не готові до іншого: до нової американської трактовки поняття "закон і порядок" ( є такий серіал "law and order" в США)
виявляється що "law and order" тепер називають "deal"