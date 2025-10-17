РУС
Украина и Россия пока не готовы к мирному соглашению, - Венс

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что война России против Украины продолжается из-за нежелания обеих стран заключить мирное соглашение.

Об этом он сказал в эфире Newsmax, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Вэнса, "энергичная дипломатия президента США" Дональда Трампа может помочь приблизить Украину и Россию к моменту заключения мирного соглашения, но для этого нужно желание обеих сторон.

"И сейчас, несмотря на всю нашу работу, и мы будем продолжать работать над этим, россияне и украинцы просто не готовы заключить соглашение", - сказал он.

Американский чиновник добавил, что мирное урегулирование между Украиной и Россией все еще возможно, однако для этого нужно "гораздо больше работы".

переговоры (5161) перемирие (1702) война в Украине (6545) Джей Ди Вэнс (148)
+5
..навіщо тоді Трамп цей цирк знову влаштовує?
17.10.2025 18:53 Ответить
+3
З таким союзничком мир зазвичай не досягається. Рузвельта і Рейгана у поточну епоху не вистачає.
17.10.2025 18:41 Ответить
+2
Не готові, тоді навіщо ще одна зустріч? Фоточки щоб потім запостити у соцмережах? Чи щоб знов Україну звинуватити у небажанні капітулювати?
17.10.2025 18:44 Ответить
ПNздливих під×уйловських куколдів вже пора відстрілювати.
17.10.2025 18:45 Ответить
Знову побачив мурло Венса: дайте мені вінчестер!
17.10.2025 18:52 Ответить
премія миру
17.10.2025 18:57 Ответить
Тому що війна, не вигідна США, на погляд Трампу, а Байден, будім-то за нас, вважав, що війна вигідна США, ось і відповідь.
17.10.2025 18:59 Ответить
а "венс" стабільно залишається ідіотом...
17.10.2025 19:05 Ответить
Той хто настає навряд чи захоче справедливого договору з тим, хто відступає.
17.10.2025 19:08 Ответить
не готові тільки русскіє, венс

українці не готові до іншого: до нової американської трактовки поняття "закон і порядок" ( є такий серіал "law and order" в США)

виявляється що "law and order" тепер називають "deal"
17.10.2025 19:10 Ответить
Ещё один кретин, какое может быть мирное соглашение в данной ситуации, это нонсенс, как эти полудурки заканчивают престижные университеты вообще непонятно...
17.10.2025 19:14 Ответить
Не буде ніякої мирної угоди, не замилюйте людям очі, війна буде тривати до повного звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів!
17.10.2025 19:22 Ответить
 
 