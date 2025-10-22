Комитет Сената США одобрил три законопроекта об усилении давления на РФ и поддержке Украины
Комитет по международным отношениям Сената США одобрил три законодательные инициативы, направленные против России из-за начавшейся войны против Украины. Среди них - предложение признания России государством-спонсором терроризма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" сообщили сенаторы Джим Риш и Джин Шахин.
О чем законопроекты
Речь идет о таких документах:
- законопроект "СТОП Россия и Китай" -- он предусматривает введение экономических санкций против Китая за поддержку войны РФ против Украины;
- законопроект о внесении изменений в Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), который предусматривает совершенствование механизма использования замороженных российских суверенных активов в пользу Украины;
- законопроект о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей.
Реакция сенаторов
Сенатор Джин Шахин отметила, что принятие законопроектов демонстрирует двухпартийную поддержку в Конгрессе США для Украины.
"Мы приняли три законопроекта о принятии мер против России о признании ее государством-спонсором терроризма (из-за того, что она сделала для похищения украинских детей), о возможности использовать замороженные российские активы и поддерживать Украину этими долларами, а также принять меры против Китая за финансирование российской военной машины", - отметила Шахин.
Председатель комитета и сенатор Джим Риш заявил, что сейчас нет возможности проголосовать за эти законопроекты в Сенате США из-за приостановления работы правительства.
"Мы осторожно оптимистично настроены, что мы дойдем до этого в ближайшее время, потому что это очевидно, вопрос, который сейчас является центральным, и это одно из того, что мы можем сделать. Палата представителей вскоре вернется к работе, и эти вопросы будут среди первых в повестке дня", - добавил сенатор.
Напомним, лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что планирует продвинуть на голосование законопроект о введении санкций против России, который имеет подавляющую двухпартийную поддержку, потому что "время пришло".
