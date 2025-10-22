РУС
Комитет Сената США одобрил три законопроекта об усилении давления на РФ и поддержке Украины

В Сенате США одобрили три законопроекта против России

Комитет по международным отношениям Сената США одобрил три законодательные инициативы, направленные против России из-за начавшейся войны против Украины. Среди них - предложение признания России государством-спонсором терроризма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" сообщили сенаторы Джим Риш и Джин Шахин.

О чем законопроекты

Речь идет о таких документах:

  • законопроект "СТОП Россия и Китай" -- он предусматривает введение экономических санкций против Китая за поддержку войны РФ против Украины;
  • законопроект о внесении изменений в Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), который предусматривает совершенствование механизма использования замороженных российских суверенных активов в пользу Украины;
  • законопроект о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пришло время, чтобы Путин почувствовал цену войны, - сенатор Грэм

Реакция сенаторов

Сенатор Джин Шахин отметила, что принятие законопроектов демонстрирует двухпартийную поддержку в Конгрессе США для Украины.

"Мы приняли три законопроекта о принятии мер против России о признании ее государством-спонсором терроризма (из-за того, что она сделала для похищения украинских детей), о возможности использовать замороженные российские активы и поддерживать Украину этими долларами, а также принять меры против Китая за финансирование российской военной машины", - отметила Шахин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономическое давление заставит РФ сесть за стол переговоров, - Стубб

Председатель комитета и сенатор Джим Риш заявил, что сейчас нет возможности проголосовать за эти законопроекты в Сенате США из-за приостановления работы правительства.

"Мы осторожно оптимистично настроены, что мы дойдем до этого в ближайшее время, потому что это очевидно, вопрос, который сейчас является центральным, и это одно из того, что мы можем сделать. Палата представителей вскоре вернется к работе, и эти вопросы будут среди первых в повестке дня", - добавил сенатор.

Напомним, лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что планирует продвинуть на голосование законопроект о введении санкций против России, который имеет подавляющую двухпартийную поддержку, потому что "время пришло".

законопроект (3295) россия (97753) США (28114) Сенат США (532)
Білий Дім зараз:

22.10.2025 19:57 Ответить
@ (у перекладі):
"Телефонні шахраї з пітьми вкотре розвели ментально хворого американського пенсіонера. Зіграли на його марнославстві та банально ошукали. Ні тобі угорського гуляшу, ні тобі Нобелівської премії.
Обдурили дурака на чотири кулака!
Коли бідолаха Тромб усвідомив, що його вже втретє "кинули", він розлютився і в пориві гніву наказав ... знести Білий дім та збудувати ... бальну залу.
Ось така муйня такий гуляш, малята."
22.10.2025 19:59 Ответить
це майбутній - бальний зал ... Трамп там буде святкувати премію миру. За 9 переможених війн!А МОЖЕ БУДЕ ЩЕ БІЛЬШЕ
22.10.2025 20:07 Ответить
Зеленский побував у Білом Домi - ось результат.
22.10.2025 20:08 Ответить
22.10.2025 20:19 Ответить
Головне, що б ці проекти закону не мали поправки- "приймаються за рішенням 47-го" ( як санкційний)
22.10.2025 20:03 Ответить
Та хоч 30 закопроектів - Грем сказав допоки Трамп не перебазарить з путлєром - ніяких "тєлодвіженій"
22.10.2025 20:13 Ответить
А Баба Яга ( Дональд Трамп) в курсе и подпишет?
22.10.2025 20:17 Ответить
Це тільки схвалення Комітета Сенату. А далі голосування в Сенаті, Конгресі і затвердження Президентом.
За рік подолають цей шлях, як думаєте?
22.10.2025 20:22 Ответить
 
 