Пришло время для рассмотрения санкций США против РФ, - лидер республиканцев в Сенате Тун
Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что планирует продвинуть на голосование законопроект о введении санкций против России, который имеет подавляющую двухпартийную поддержку, потому что "время пришло".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.
Сенатор, комментируя законопроект о новых санкциях против РФ, подчеркнул, что время для его рассмотрения "пришло".
"Я думаю, нам нужно двигаться вперед", - сказал он.
Тун уточнил, что встретился с Грэмом для обсуждения законопроекта и что законодатели пытаются решить технические вопросы, включая порядок его реализации. Речь идет о деталях, которые вызвали обеспокоенность Белого дома.
"Я думаю, сейчас подходящее время. Надеюсь, нам удастся поставить это на повестку дня", - добавил республиканец.
Неизвестно, когда именно Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях. Палата представителей остается закрытой из-за длительной приостановки работы правительства.
Сенаторы уже несколько месяцев настаивают на голосовании за законопроект, который будет предусматривать новые экономические санкции, чтобы усилить давление на Россию с целью прекращения войны в Украине. Эта инициатива набрала обороты в конце мая и в начале июня, когда Трамп проявлял все большее разочарование Путиным после того, как Россия усилила атаки на Украину на фоне затягивания мирных переговоров.
охудивовижних історій.
Залишилося переконати - сЦаря всея Америки .
Хоча я вважаю що вже й самому Трампу набридло читати в світовій пресі про те який він лошара . Але він по інерції , помноженій на примітивну дитячу наївність , ще надіється домовитися з *****м - по доброму .
Пройшло, майже рік часу!!