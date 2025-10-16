Пришло время для рассмотрения санкций США против РФ, - лидер республиканцев в Сенате Тун

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что планирует продвинуть на голосование законопроект о введении санкций против России, который имеет подавляющую двухпартийную поддержку, потому что "время пришло".

Сенатор, комментируя законопроект о новых санкциях против РФ, подчеркнул, что время для его рассмотрения "пришло".

"Я думаю, нам нужно двигаться вперед", - сказал он.

Тун уточнил, что встретился с Грэмом для обсуждения законопроекта и что законодатели пытаются решить технические вопросы, включая порядок его реализации. Речь идет о деталях, которые вызвали обеспокоенность Белого дома.

"Я думаю, сейчас подходящее время. Надеюсь, нам удастся поставить это на повестку дня", - добавил республиканец.

Неизвестно, когда именно Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях. Палата представителей остается закрытой из-за длительной приостановки работы правительства.

Сенаторы уже несколько месяцев настаивают на голосовании за законопроект, который будет предусматривать новые экономические санкции, чтобы усилить давление на Россию с целью прекращения войны в Украине. Эта инициатива набрала обороты в конце мая и в начале июня, когда Трамп проявлял все большее разочарование Путиным после того, как Россия усилила атаки на Украину на фоне затягивания мирных переговоров.

