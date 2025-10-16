РУС
Пришло время для рассмотрения санкций США против РФ, - лидер республиканцев в Сенате Тун

Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что планирует продвинуть на голосование законопроект о введении санкций против России, который имеет подавляющую двухпартийную поддержку, потому что "время пришло".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

Сенатор, комментируя законопроект о новых санкциях против РФ, подчеркнул, что время для его рассмотрения "пришло".

"Я думаю, нам нужно двигаться вперед", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США будут усиливать давление на Россию совместно с партнерами G7, - министр финансов Бессент

Тун уточнил, что встретился с Грэмом для обсуждения законопроекта и что законодатели пытаются решить технические вопросы, включая порядок его реализации. Речь идет о деталях, которые вызвали обеспокоенность Белого дома.

"Я думаю, сейчас подходящее время. Надеюсь, нам удастся поставить это на повестку дня", - добавил республиканец.

Неизвестно, когда именно Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях. Палата представителей остается закрытой из-за длительной приостановки работы правительства.

Сенаторы уже несколько месяцев настаивают на голосовании за законопроект, который будет предусматривать новые экономические санкции, чтобы усилить давление на Россию с целью прекращения войны в Украине. Эта инициатива набрала обороты в конце мая и в начале июня, когда Трамп проявлял все большее разочарование Путиным после того, как Россия усилила атаки на Украину на фоне затягивания мирных переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон раскритиковал Рубио за отговорки относительно санкций против России: "Полная чушь. И это то, на что рассчитывает Путин"

+3
та давно пора. ви запіздали на років десять
16.10.2025 22:30 Ответить
16.10.2025 22:30 Ответить
+2
Настав час оху дивовижних історій.
16.10.2025 22:37 Ответить
16.10.2025 22:37 Ответить
+1
путя звони ему еще раз завтра и решай как с томагавками
16.10.2025 22:33 Ответить
16.10.2025 22:33 Ответить
та давно пора. ви запіздали на років десять
16.10.2025 22:30 Ответить
16.10.2025 22:30 Ответить
Балачки - Трамп сказав санкції тільки з Європою - а вона не підтримує - тільки потужне випускання пари
16.10.2025 22:30 Ответить
16.10.2025 22:30 Ответить
путя звони ему еще раз завтра и решай как с томагавками
16.10.2025 22:33 Ответить
16.10.2025 22:33 Ответить
Настав час оху дивовижних історій.
16.10.2025 22:37 Ответить
16.10.2025 22:37 Ответить
это чушь все. пропаганда. единственные санкции - это признать РФ страной спонсором терроризма, чтобы США не торговали со всеми, кто торгует с РФ. А этого они не вводят, а все остальное - это пустая пропаганда.
16.10.2025 22:37 Ответить
16.10.2025 22:37 Ответить
Походу ця новина була ще до того як ***** подзвонило Тампону. Зараз вже миється, фарбується і посилає сватів до *****.
16.10.2025 22:38 Ответить
16.10.2025 22:38 Ответить
Найкращі санкції - це військові, почати бити ракетами по кацапстану знищуючи їх та їхню інфраструктуру!
16.10.2025 22:40 Ответить
16.10.2025 22:40 Ответить
Час давно настав . Підтримка подальших санкцій проти паРаші зростає і в Конгресі і в американському суспільстві . Американці розуміють що ***** їх найопує як останніх лохів , і це їх злить дедалі дужче .
Залишилося переконати - сЦаря всея Америки .
Хоча я вважаю що вже й самому Трампу набридло читати в світовій пресі про те який він лошара . Але він по інерції , помноженій на примітивну дитячу наївність , ще надіється домовитися з *****м - по доброму .
16.10.2025 22:41 Ответить
16.10.2025 22:41 Ответить
Знаете в чем нюанс законопроекта в трамповской интерпретации? Трамп потребовал от республиканцев во всех пунктах, где стоит обязательство ввести санкции поставить вместо этого слово ""может", т.е. может ввести, а может не ввести. Это очередная пустопорожняя хлопушка от агента Краснова. Пора Зеленскому заканчивать дикие танцы с рыжим шулером. В Будапеште, где подписали Будапештский меморандум, должны встретиться амерский аферист и кремлевский мясник. Просто издевка над народом Украины и всей Европой. Это публичное унижение от Путина и Трампа, разве непонятно?
16.10.2025 22:42 Ответить
16.10.2025 22:42 Ответить
Где-то через две недели, по обычаю.
16.10.2025 22:50 Ответить
16.10.2025 22:50 Ответить
16.10.2025 22:52 Ответить
16.10.2025 22:52 Ответить
Головне шоб ті санкції не були як статки Маска - ну Маск ніби має 500 лярдів але є нюанс ( ці 500 лярдів це вартість акцій а не гроші в реальності - бо сьогодні ті акції коштують 500 лярдів а завтра вже 700 але не лярдів а лямів ).
16.10.2025 22:52 Ответить
16.10.2025 22:52 Ответить
За стільки часу, уже і дитина це зрозуміла у школі!!
Пройшло, майже рік часу!!
16.10.2025 22:53 Ответить
16.10.2025 22:53 Ответить
 
 