РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10627 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
773 5

США будут усиливать давление на Россию совместно с партнерами G7, — министр финансов Бессент

Бессент

США намерены усилить давление на Россию и тех, кто финансирует ее военную машину, в сотрудничестве с партнерами по "Большой семерке" (G7).

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его сообщение на платформе X.

"Сегодня я встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, чтобы обсудить нашу общую приверженность свободной, суверенной Украине. Мы стремимся сотрудничать с партнерами G7, чтобы усилить давление на Россию и всех, кто финансирует ее военную машину, в частности через закупку российской нефти", - написал Бессент.

Как отмечается, в США рассматривают новые шаги для усиления санкционного давления и ограничения доходов России от энергетического экспорта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": G7 разрабатывают план для сокращения доходов России от нефти, - Reuters

Автор: 

G7 (895) санкции (11928) США (28065) Скотт Бессент (66)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
врут уже десятилетия и думают им верят Украинцы.
показать весь комментарий
15.10.2025 00:07 Ответить
Вони теж всі куми Медведчука, олігархи та мафіозі.
Дурять простого пролетарія буржуїни... 😁
показать весь комментарий
15.10.2025 00:51 Ответить
Ні, цей міністр фінансів Бессент - нормальний менталітетом, типовий штатівський республіканський антирашист.. Нє, він ненормальний стосовно сексу, типовий пасивний гомік, ще й відкритий; але: він і Рубіо - єдині біля тіла трумпа, які примшують його так чи інакше діяти в інтересах України.
показать весь комментарий
15.10.2025 00:49 Ответить
США посилюватимуть тиск на Росію спільно з партнерами G7, - міністр фінансів Бессент

США мають намір посилити тиск на Росію та тих, хто фінансує її військову машину, у співпраці з партнерами по "Великій сімці" (G7).

Посилюватимуть - у недоконаному часі, або мають намір посилити тиск на Росію...

А може ЩЕ мають намір посилити тиск на Росію..?

Що можливо, могло б означати АЛЕ ТРАМП...?
показать весь комментарий
15.10.2025 08:26 Ответить
Невже знову глибоке озабочення?
показать весь комментарий
15.10.2025 08:48 Ответить
 
 