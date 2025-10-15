США будут усиливать давление на Россию совместно с партнерами G7, — министр финансов Бессент
США намерены усилить давление на Россию и тех, кто финансирует ее военную машину, в сотрудничестве с партнерами по "Большой семерке" (G7).
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его сообщение на платформе X.
"Сегодня я встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, чтобы обсудить нашу общую приверженность свободной, суверенной Украине. Мы стремимся сотрудничать с партнерами G7, чтобы усилить давление на Россию и всех, кто финансирует ее военную машину, в частности через закупку российской нефти", - написал Бессент.
Как отмечается, в США рассматривают новые шаги для усиления санкционного давления и ограничения доходов России от энергетического экспорта.
Дурять простого пролетарія буржуїни... 😁
Посилюватимуть - у недоконаному часі, або мають намір посилити тиск на Росію...
А може ЩЕ мають намір посилити тиск на Росію..?
Що можливо, могло б означати АЛЕ ТРАМП...?