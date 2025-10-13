G7 разрабатывают план по сокращению доходов России от нефти, - Reuters

Страны "Группы семи" намерены усилить давление на экспорт российской нефти, в частности путем увеличения добычи в Саудовской Аравии и ОАЭ и сокращения закупок российской нефти в Индии и Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По оценке аналитиков, если план будет реализован, доходы Москвы от продажи нефти могут сократиться на 80 млрд долларов в год, что станет мощным ударом по российской экономике. Министры финансов G7 уже имеют список мер, направленных на уменьшение доходов Кремля, среди которых - дополнительные тарифы на страны, покупающие российскую нефть.

Ключевым элементом стратегии является договоренность со странами Персидского залива об увеличении добычи, чтобы избежать роста мировых цен. Саудовская Аравия может нарастить добычу на 2,43 млн баррелей в сутки, а ОАЭ - на 0,85 млн. В то же время G7 пытаются убедить Индию и Турцию уменьшить импорт российской нефти, заменив его поставками из Персидского залива.

По расчетам Reuters, если Россия будет продавать 5 млн баррелей нефти по $40 вместо 7,3 млн по $56, ее годовые потери достигнут 76 млрд долларов. Такая стратегия может существенно ограничить военные ресурсы Кремля.

