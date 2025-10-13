G7 розробляють план для скорочення доходів Росії від нафти, - Reuters

Країни "Групи семи" мають намір посилити тиск на експорт російської нафти, зокрема шляхом збільшення видобутку в Саудівській Аравії та ОАЕ і скорочення закупівель російської нафти в Індії та Туреччині.

За оцінкою аналітиків, якщо план буде реалізований, доходи Москви від продажу нафти можуть скоротитися на 80 млрд доларів на рік, що стане потужним ударом по російській економіці. Міністри фінансів G7 вже мають список заходів, спрямованих на зменшення доходів Кремля, серед яких - додаткові тарифи на країни, що купують російську нафту.

Ключовим елементом стратегії є домовленість із країнами Перської затоки про збільшення видобутку, аби уникнути зростання світових цін. Саудівська Аравія може наростити видобуток на 2,43 млн барелів на добу, а ОАЕ - на 0,85 млн. Водночас G7 намагаються переконати Індію та Туреччину зменшити імпорт російської нафти, замінивши його поставками з Перської затоки.

За розрахунками Reuters, якщо Росія продаватиме 5 млн барелів нафти по $40 замість 7,3 млн по $56, її річні втрати сягнуть 76 млрд доларів. Така стратегія може суттєво обмежити військові ресурси Кремля.

