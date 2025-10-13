УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9289 відвідувачів онлайн
Новини Експорт нафти РФ
643 6

G7 розробляють план для скорочення доходів Росії від нафти, - Reuters

нафта

Країни "Групи семи" мають намір посилити тиск на експорт російської нафти, зокрема шляхом збільшення видобутку в Саудівській Аравії та ОАЕ і скорочення закупівель російської нафти в Індії та Туреччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За оцінкою аналітиків, якщо план буде реалізований, доходи Москви від продажу нафти можуть скоротитися на 80 млрд доларів на рік, що стане потужним ударом по російській економіці. Міністри фінансів G7 вже мають список заходів, спрямованих на зменшення доходів Кремля, серед яких - додаткові тарифи на країни, що купують російську нафту.

Ключовим елементом стратегії є домовленість із країнами Перської затоки про збільшення видобутку, аби уникнути зростання світових цін. Саудівська Аравія може наростити видобуток на 2,43 млн барелів на добу, а ОАЕ - на 0,85 млн. Водночас G7 намагаються переконати Індію та Туреччину зменшити імпорт російської нафти, замінивши його поставками з Перської затоки.

За розрахунками Reuters, якщо Росія продаватиме 5 млн барелів нафти по $40 замість 7,3 млн по $56, її річні втрати сягнуть 76 млрд доларів. Така стратегія може суттєво обмежити військові ресурси Кремля.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

G-7 G7 (1106) нафта (5946) росія (68383)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще 5 років на розробку мають. Куди ж поспішати, коли щит успішно захищає Європу?
показати весь коментар
13.10.2025 12:05 Відповісти
В шось в них Китай випадає - якісь ці санкції однобокі
показати весь коментар
13.10.2025 12:08 Відповісти
За оцінкою аналітиків, якщо план буде реалізований Джерело: https://censor.net/ua/n3579359
Ключове слово - якщо!
показати весь коментар
13.10.2025 12:15 Відповісти
Думайте швидше, бо пуйло таки відкриє другий фронт)
показати весь коментар
13.10.2025 12:17 Відповісти
коли ВСУ роздовбали половину потужностей ті розробляють план
показати весь коментар
13.10.2025 13:01 Відповісти
Припинити прокачку "дружбою" через Україну - доходи значно скоротяться !
показати весь коментар
13.10.2025 14:00 Відповісти
 
 