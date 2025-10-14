США посилюватимуть тиск на Росію спільно з партнерами G7, — міністр фінансів Бессент

США мають намір посилити тиск на Росію та тих, хто фінансує її військову машину, у співпраці з партнерами по "Великій сімці" (G7).

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його допис на платформі X.

"Сьогодні я зустрівся з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко, щоб обговорити нашу спільну прихильність до вільної, суверенної України. Ми прагнемо співпрацювати з партнерами G7, щоб посилити тиск на Росію та всіх, хто фінансує її військову машину, зокрема через закупівлю російської нафти", — написав Бессент.

Як зазначається, у США розглядають нові кроки для посилення санкційного тиску та обмеження доходів Росії від енергетичного експорту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": G7 розробляють план для скорочення доходів Росії від нафти, - Reuters