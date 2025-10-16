УКР
Санкції США проти Росії
Настав час для розгляду санкцій США проти РФ, - лідер республіканців у Сенаті Тун

Лідер республіканців у Сенаті Джон Тун

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун заявив, що планує просунути на голосування законопроєкт про введення санкцій проти Росії, який має переважну двопартійну підтримку, бо "час настав".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

Сенатор, коментуючи законопроєкт про нові санкції проти РФ, наголосив, що час для його розгляду "настав".

"Я думаю, нам потрібно рухатися вперед", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США посилюватимуть тиск на Росію спільно з партнерами G7, — міністр фінансів Бессент

Тун уточнив, що зустрівся з Гремом для обговорення законопроєкту і що законодавці намагаються вирішити технічні питання, включно з порядком його реалізації. Йдеться про деталі, які викликали стурбованість Білого дому.

"Я думаю, зараз слушний час. Сподіваюся, нам вдасться поставити це на порядок денний", - додав республіканець.

Невідомо, коли саме Сенат США розгляне законопроєкт про санкції. Палата представників залишається закритою через тривале припинення роботи уряду.

Сенатори вже кілька місяців наполягають на голосуванні за законопроєкт, який передбачатиме нові економічні санкції, щоб посилити тиск на Росію з метою припинення війни в Україні. Ця ініціатива набрала обертів наприкінці травня та на початку червня, коли Трамп виявляв дедалі більше розчарування Путіним після того, як Росія посилила атаки на Україну на тлі затягування мирних переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон розкритикував Рубіо за відмовки щодо санкцій проти Росії: "Повна нісенітниця. І це те, на що розраховує Путін"

+3
та давно пора. ви запіздали на років десять
показати весь коментар
16.10.2025 22:30 Відповісти
+3
Настав час оху дивовижних історій.
показати весь коментар
16.10.2025 22:37 Відповісти
+2
это чушь все. пропаганда. единственные санкции - это признать РФ страной спонсором терроризма, чтобы США не торговали со всеми, кто торгует с РФ. А этого они не вводят, а все остальное - это пустая пропаганда.
показати весь коментар
16.10.2025 22:37 Відповісти
та давно пора. ви запіздали на років десять
показати весь коментар
16.10.2025 22:30 Відповісти
Балачки - Трамп сказав санкції тільки з Європою - а вона не підтримує - тільки потужне випускання пари
показати весь коментар
16.10.2025 22:30 Відповісти
путя звони ему еще раз завтра и решай как с томагавками
показати весь коментар
16.10.2025 22:33 Відповісти
Настав час оху дивовижних історій.
показати весь коментар
16.10.2025 22:37 Відповісти
это чушь все. пропаганда. единственные санкции - это признать РФ страной спонсором терроризма, чтобы США не торговали со всеми, кто торгует с РФ. А этого они не вводят, а все остальное - это пустая пропаганда.
показати весь коментар
16.10.2025 22:37 Відповісти
Походу ця новина була ще до того як ***** подзвонило Тампону. Зараз вже миється, фарбується і посилає сватів до *****.
показати весь коментар
16.10.2025 22:38 Відповісти
Найкращі санкції - це військові, почати бити ракетами по кацапстану знищуючи їх та їхню інфраструктуру!
показати весь коментар
16.10.2025 22:40 Відповісти
Час давно настав . Підтримка подальших санкцій проти паРаші зростає і в Конгресі і в американському суспільстві . Американці розуміють що ***** їх найопує як останніх лохів , і це їх злить дедалі дужче .
Залишилося переконати - сЦаря всея Америки .
Хоча я вважаю що вже й самому Трампу набридло читати в світовій пресі про те який він лошара . Але він по інерції , помноженій на примітивну дитячу наївність , ще надіється домовитися з *****м - по доброму .
показати весь коментар
16.10.2025 22:41 Відповісти
Знаете в чем нюанс законопроекта в трамповской интерпретации? Трамп потребовал от республиканцев во всех пунктах, где стоит обязательство ввести санкции поставить вместо этого слово ""может", т.е. может ввести, а может не ввести. Это очередная пустопорожняя хлопушка от агента Краснова. Пора Зеленскому заканчивать дикие танцы с рыжим шулером. В Будапеште, где подписали Будапештский меморандум, должны встретиться амерский аферист и кремлевский мясник. Просто издевка над народом Украины и всей Европой. Это публичное унижение от Путина и Трампа, разве непонятно?
показати весь коментар
16.10.2025 22:42 Відповісти
Где-то через две недели, по обычаю.
показати весь коментар
16.10.2025 22:50 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2025 22:52 Відповісти
Головне шоб ті санкції не були як статки Маска - ну Маск ніби має 500 лярдів але є нюанс ( ці 500 лярдів це вартість акцій а не гроші в реальності - бо сьогодні ті акції коштують 500 лярдів а завтра вже 700 але не лярдів а лямів ).
показати весь коментар
16.10.2025 22:52 Відповісти
За стільки часу, уже і дитина це зрозуміла у школі!!
Пройшло, майже рік часу!!
показати весь коментар
16.10.2025 22:53 Відповісти
трамп ********
показати весь коментар
17.10.2025 00:26 Відповісти
 
 