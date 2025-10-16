Настав час для розгляду санкцій США проти РФ, - лідер республіканців у Сенаті Тун
Лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун заявив, що планує просунути на голосування законопроєкт про введення санкцій проти Росії, який має переважну двопартійну підтримку, бо "час настав".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.
Сенатор, коментуючи законопроєкт про нові санкції проти РФ, наголосив, що час для його розгляду "настав".
"Я думаю, нам потрібно рухатися вперед", - сказав він.
Тун уточнив, що зустрівся з Гремом для обговорення законопроєкту і що законодавці намагаються вирішити технічні питання, включно з порядком його реалізації. Йдеться про деталі, які викликали стурбованість Білого дому.
"Я думаю, зараз слушний час. Сподіваюся, нам вдасться поставити це на порядок денний", - додав республіканець.
Невідомо, коли саме Сенат США розгляне законопроєкт про санкції. Палата представників залишається закритою через тривале припинення роботи уряду.
Сенатори вже кілька місяців наполягають на голосуванні за законопроєкт, який передбачатиме нові економічні санкції, щоб посилити тиск на Росію з метою припинення війни в Україні. Ця ініціатива набрала обертів наприкінці травня та на початку червня, коли Трамп виявляв дедалі більше розчарування Путіним після того, як Росія посилила атаки на Україну на тлі затягування мирних переговорів.
