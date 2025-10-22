США суттєво посилять санкції проти Росії. Оголосимо про це незабаром, - Бессент
Сполучені Штати збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Вашингтон оприлюднить "суттєве посилення" санкцій проти Росії незабаром.
"Ми збираємося оголосити або після закриття засідання сьогодні вдень, або першим ділом завтра вранці про значне посилення санкцій проти Росії", - сказав американський посадовець.
Що передувало
Раніше 22 жовтня сенатори Джим Ріш і Джин Шахін повідомили, що Комітет із міжнародних відносин Сенату США схвалив три законодавчі ініціативи, спрямовані проти Росії через розпочату війну проти України.
За словами законодавців, ідеться про такі документи:
- законопроєкт СТОП Росія і Китай;
- законопроєкт про внесення змін до Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), який передбачає вдосконалення механізму використання заморожених російських суверенних активів на користь України;
- законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму.
