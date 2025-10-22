УКР
США суттєво посилять санкції проти Росії. Оголосимо про це незабаром, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент

Сполучені Штати збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Вашингтон оприлюднить "суттєве посилення" санкцій проти Росії незабаром. 

"Ми збираємося оголосити або після закриття засідання сьогодні вдень, або першим ділом завтра вранці про значне посилення санкцій проти Росії", - сказав американський посадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Настав час, аби Путін відчув ціну війни, - сенатор Грем

Що передувало

Раніше 22 жовтня сенатори Джим Ріш і Джин Шахін повідомили, що Комітет із міжнародних відносин Сенату США схвалив три законодавчі ініціативи, спрямовані проти Росії через розпочату війну проти України.

За словами законодавців, ідеться про такі документи:

  • законопроєкт СТОП Росія і Китай;
  • законопроєкт про внесення змін до Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), який передбачає вдосконалення механізму використання заморожених російських суверенних активів на користь України;
  • законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму.

Також читайте: Настав час для розгляду санкцій США проти РФ, - лідер республіканців у Сенаті Тун

+2
+1
+1
Як той - так зразу
показати весь коментар
22.10.2025 22:58 Відповісти
Бреше. Слуга ***** Тампон недозволить бо получе піздюлей по телефону.
показати весь коментар
22.10.2025 23:42 Відповісти
Знову путіну доведеться дзвонити до гольфіста
показати весь коментар
22.10.2025 22:59 Відповісти
Нічого з ним. Він ***** не потрібен, тунель під Ламаншем до цих пір себе не окупив.....
показати весь коментар
22.10.2025 23:34 Відповісти
Де Мар-а-Лаго, а де Аляска. Гольфісту не цікаво
показати весь коментар
22.10.2025 23:35 Відповісти
Саспінс створення відчуття прихованого жаху в хорорі

.
показати весь коментар
22.10.2025 22:59 Відповісти
"Так це ж було вже". Л.Кучма
показати весь коментар
22.10.2025 22:59 Відповісти
Пуйло вже боїться
показати весь коментар
22.10.2025 23:15 Відповісти
Трампе, уже пішов дев'ятий місяць президентства! Пора уже народжувати
показати весь коментар
22.10.2025 23:17 Відповісти
Як завжди хер шо приймуть, мікімауси з діснейленда)))
показати весь коментар
22.10.2025 23:23 Відповісти
не за баром )) останнє черездвотижневе попередження ))
показати весь коментар
22.10.2025 23:25 Відповісти
Ну, про Китай відразу вибувае.
показати весь коментар
22.10.2025 23:37 Відповісти
******, наобіцяли трампу, усілякої галіматні !!
Обіцянки-цяцянки, а дурню і радість!!
показати весь коментар
22.10.2025 23:41 Відповісти
 
 