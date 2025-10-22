РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8905 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Санкции США против России
1 814 15

США существенно усилят санкции против России. Объявим об этом в ближайшее время, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент

Соединенные Штаты собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Вашингтон обнародует "существенное усиление" санкций против России вскоре.

"Мы собираемся объявить или после закрытия заседания сегодня днем, или первым делом завтра утром о значительном усилении санкций против России", - сказал американский чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пришло время, чтобы Путин почувствовал цену войны, - сенатор Грэм

Что предшествовало

Ранее 22 октября сенаторы Джим Риш и Джин Шахин сообщили, что Комитет по международным отношениям Сената США одобрил три законодательные инициативы, направленные против России из-за начавшейся войны против Украины.

По словам законодателей, речь идет о следующих документах:

  • законопроект СТОП Россия и Китай;
  • законопроект о внесении изменений в Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), который предусматривает совершенствование механизма использования замороженных российских суверенных активов в пользу Украины;
  • законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Также читайте: Пришло время для рассмотрения санкций США против РФ, - лидер республиканцев в Сенате Тун

Автор: 

санкции (11944) США (28114) Скотт Бессент (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
"Так це ж було вже". Л.Кучма
показать весь комментарий
22.10.2025 22:59 Ответить
+1
Як той - так зразу
показать весь комментарий
22.10.2025 22:58 Ответить
+1
а що з тунелем ім.Трампа між Чукоткою та Аляскою робити ?
рєшали дмітріжв та вітьков вже до середини Берингова пролива встигли прокопати

.
показать весь комментарий
22.10.2025 23:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як той - так зразу
показать весь комментарий
22.10.2025 22:58 Ответить
Бреше. Слуга ***** Тампон недозволить бо получе піздюлей по телефону.
показать весь комментарий
22.10.2025 23:42 Ответить
Знову путіну доведеться дзвонити до гольфіста
показать весь комментарий
22.10.2025 22:59 Ответить
а що з тунелем ім.Трампа між Чукоткою та Аляскою робити ?
рєшали дмітріжв та вітьков вже до середини Берингова пролива встигли прокопати

.
показать весь комментарий
22.10.2025 23:02 Ответить
Нічого з ним. Він ***** не потрібен, тунель під Ламаншем до цих пір себе не окупив.....
показать весь комментарий
22.10.2025 23:34 Ответить
Де Мар-а-Лаго, а де Аляска. Гольфісту не цікаво
показать весь комментарий
22.10.2025 23:35 Ответить
Саспінс створення відчуття прихованого жаху в хорорі

.
показать весь комментарий
22.10.2025 22:59 Ответить
"Так це ж було вже". Л.Кучма
показать весь комментарий
22.10.2025 22:59 Ответить
Пуйло вже боїться
показать весь комментарий
22.10.2025 23:15 Ответить
Трампе, уже пішов дев'ятий місяць президентства! Пора уже народжувати
показать весь комментарий
22.10.2025 23:17 Ответить
Як завжди хер шо приймуть, мікімауси з діснейленда)))
показать весь комментарий
22.10.2025 23:23 Ответить
не за баром )) останнє черездвотижневе попередження ))
показать весь комментарий
22.10.2025 23:25 Ответить
Ну, про Китай відразу вибувае.
показать весь комментарий
22.10.2025 23:37 Ответить
******, наобіцяли трампу, усілякої галіматні !!
Обіцянки-цяцянки, а дурню і радість!!
показать весь комментарий
22.10.2025 23:41 Ответить
Да-да, через 2 недели .
показать весь комментарий
22.10.2025 23:54 Ответить
 
 