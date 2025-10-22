США существенно усилят санкции против России. Объявим об этом в ближайшее время, - Бессент

Соединенные Штаты собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Вашингтон обнародует "существенное усиление" санкций против России вскоре.

"Мы собираемся объявить или после закрытия заседания сегодня днем, или первым делом завтра утром о значительном усилении санкций против России", - сказал американский чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пришло время, чтобы Путин почувствовал цену войны, - сенатор Грэм

Что предшествовало

Ранее 22 октября сенаторы Джим Риш и Джин Шахин сообщили, что Комитет по международным отношениям Сената США одобрил три законодательные инициативы, направленные против России из-за начавшейся войны против Украины.

По словам законодателей, речь идет о следующих документах:

законопроект СТОП Россия и Китай;

законопроект о внесении изменений в Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), который предусматривает совершенствование механизма использования замороженных российских суверенных активов в пользу Украины;

законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Также читайте: Пришло время для рассмотрения санкций США против РФ, - лидер республиканцев в Сенате Тун