США существенно усилят санкции против России. Объявим об этом в ближайшее время, - Бессент
Соединенные Штаты собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Вашингтон обнародует "существенное усиление" санкций против России вскоре.
"Мы собираемся объявить или после закрытия заседания сегодня днем, или первым делом завтра утром о значительном усилении санкций против России", - сказал американский чиновник.
Что предшествовало
Ранее 22 октября сенаторы Джим Риш и Джин Шахин сообщили, что Комитет по международным отношениям Сената США одобрил три законодательные инициативы, направленные против России из-за начавшейся войны против Украины.
По словам законодателей, речь идет о следующих документах:
- законопроект СТОП Россия и Китай;
- законопроект о внесении изменений в Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), который предусматривает совершенствование механизма использования замороженных российских суверенных активов в пользу Украины;
- законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма.
Топ комментарии
+2 Герхард
показать весь комментарий22.10.2025 22:59 Ответить Ссылка
+1 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий22.10.2025 22:58 Ответить Ссылка
+1 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий22.10.2025 23:02 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
рєшали дмітріжв та вітьков вже до середини Берингова пролива встигли прокопати
.
.
Обіцянки-цяцянки, а дурню і радість!!