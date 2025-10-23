Міноборони Росії почне економити папір через проблеми в бюджеті

Міністерство оборони Росії почне економити будівельні матеріали та папір через проблеми в бюджеті.

Як повідомило джерело, близьке до російського міністерства, йдеться про впровадження інструментів "ощадливого управління", адаптованих під збройні сили, передає The Moscow Times.

Реформа заснована на п'яти принципах, одним із яких, як пояснив співрозмовник видання, є "економічність": поліпшення не повинні вимагати додаткових фінансових, матеріально-технічних чи людських витрат і водночас формувати реальну економію – від паперу та картриджів до будівельних матеріалів.

За словами джерела, нові заходи будуть впроваджуватися в адміністративній та господарській діяльності, не торкаючись організації бойової роботи.

Насамперед оптимізуються внутрішні процеси: скорочується кількість звітних документів, виключаються надмірні погодження, запроваджуються стандарти, автоматизуються операції. Зокрема, вже спрощено видання довідок для військовослужбовців та членів їхніх сімей, скорочено час проходження військово-лікарських комісій, переведено журнали та накази в електронний формат, а військові документи – стандартизовано.

Міноборони РФ також планує масштабування цих рішень на всі підрозділи з огляду на зворотний зв'язок від громадян, військовослужбовців та командирів частин.

Як повідомлялося, Держдума РФ одразу в другому та в третьому читанні ухвалила закон про внесення змін до федерального бюджету на 2025 рік.

Із урахуванням змін, витрати федерального бюджету РФ цього року збільшено на пів трильйона рублів – до 42,8 трлн руб.

Водночас через падіння цін на нафту та уповільнення російської економіки план доходів бюджету знижено вдруге від початку року. Спочатку Мінфін РФ розраховував зібрати за рік 40,3 трлн руб., навесні цей показник знизили до 38,5 трлн руб., а тепер – до 36,6 трлн рублів.

У підсумку, дефіцит федерального бюджету у 2025 році зросте до до рекордних 5,74 трлн рублів ($70,5 млрд за поточним курсом), або 2,6% ВВП. До цього найбільший дефіцит бюджету РФ було зафіксовано в пандемійному 2020 році: 4,1 трлн руб., тоді це становило 3,8% ВВП.

Як повідомлялося, у вересні російський президент Владімір Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни.

Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом. Втім, напередодні Міністерство фінансів РФ внесло на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказали, що підвищення податків необхідне для фінансування війни у наступному році.