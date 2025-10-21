Путін починає воювати в борг: Держдума затвердила рекордне збільшення дефіциту російського бюджету

Держдума РФ одразу у другому та в третьому читанні ухвалила закон про внесення зміни до федерального бюджету на 2025 рік.

Внесений російським урядом законопроєкт підтримали 402 депутати і лише один утримався, повідомляє The Moscow Times.

З урахуванням змін, витрати федерального бюджету РФ цього року збільшено на пів трильйона рублів – до 42,8 трлн руб.

Водночас через падіння цін на нафту та уповільнення російської економіки план доходів бюджету знижено вдруге від початку року. Спочатку Мінфін РФ розраховував зібрати за рік 40,3 трлн руб., навесні цей показник знизили до 38,5 трлн руб., а тепер – до 36,6 трлн рублів.

У підсумку, дефіцит федерального бюджету у 2025 році зросте до до рекордних 5,74 трлн рублів ($70,5 млрд за поточним курсом), або 2,6% ВВП. До цього найбільший дефіцит бюджету РФ було зафіксовано в пандемійному 2020 році: 4,1 трлн руб., тоді це становило 3,8% ВВП.

Для фінансування дефіциту російський уряд збільшить держборг. Програма запозичень на 2025 рік збільшена на 2,2 трлн рублів – до 7 майже трильйонів, загалом держборг за підсумками року зросте на 5,4 трлн руб.

При цьому витрачати кошти резервного Фонду національного добробуту (ФНБ) для покриття дефіциту не планують.

Як повідомлялося, у вересні російський диктатор Володимир Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни.

Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом. Втім, напередодні Міністерство фінансів РФ внесло на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказали, що підвищення податків необхідне для фінансування війни у наступному році.