ЕС ищет способ использовать росактивы для поддержки Украины, учитывая риски Бельгии, - Каллас

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что понимает опасения Бельгии по поводу "репарационного займа" Украине с использованием российских активов, и что в ЕС будут искать решения, которые учтут эти риски.

Каллас заявила, что идея "репарационного займа" является справедливой и необходимой. По ее словам, этот шаг должен продемонстрировать ответственность России за нанесенный ущерб и одновременно стать сигналом поддержки Украины.

"Базовый сигнал - что Россия ответственна за ущерб, который нанесла в Украине... (Это решение) пошлет три очень важных сигнала. Первый - Украине, о том, что мы им помогаем защищаться. Второй - России, о том, что у них не получится "переждать". А третий - Америке, чтобы продемонстрировать, что мы сами делаем очень важные шаги", - сказала Каллас.

Она добавила, что все страны ЕС соглашаются: ни одно государство не должно оставаться наедине с рисками. Поэтому, по словам дипломата, Союз будет искать механизм, который обеспечит Бельгии необходимые юридические гарантии.

"Все соглашаются в том, что ни одна страна не должна нести все риски в одиночку. Поэтому если нам потребуется разработать механизм, чтобы Бельгия имела те заверения, в которых нуждается, то нужно работать над этим", - отметила главный дипломат ЕС.

Напомним, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер очертил три ключевых условия дляподдержки идеи о "репарационном займе" для Украины с использованием замороженных российских активов.

Что такое репарационный кредит?

Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.

Главный источник средств - это около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).

ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).

Отношение других стран к репарационному займу Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони рассказала, что Евросоюз рассматривает возможные инициативы по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Она отметила, что Италия не единственная страна, которая считает, что в вопросе использования замороженных российских активов "необходимо придерживаться международных правил и принципа законности".

Послы ЕС неофициально согласовали проект выводов заседания Европейского совета, который на заседании в четверг рассмотрит вопрос использования замороженных российских активов для предоставления так называемого "репарационного кредита" для Украины.

Соединенные Штаты сообщили европейским партнерам, что пока не планируют присоединяться к инициативе стран G7 по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

