Мерц и Орпо ожидают прогресса в использовании замороженных активов РФ для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Финляндии Петтери Орпо оптимистично оценили перспективу принятия решения на саммите ЕС.

Мерц сообщил, что вопрос замороженных российских активов будет обсуждаться на заседании Евросовета.

"Это вопрос, который будет волновать нас сегодня. Но мы также сделаем шаг вперед", - уверен он.

Орпо также высказался оптимистично по этому вопросу.

"Мы очень серьезно относимся к беспокойству Бельгии: решение должно быть юридически видимым, и мы готовы разделить бремя... Но, я думаю, что решение уже очень близко", - подчеркнул премьер Финляндии.

Три условия от Бельгии

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер очертил три ключевые условия для поддержки идеи о "репарационном займе" для Украины с использованием замороженных российских активов.

В частности:

полное распределение юридических рисков;

гарантии в случае возврата средств;

координация с другими странами.

Что такое репарационный кредит?

Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.

Главный источник средств - около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).

ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).