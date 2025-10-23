Мерц та Орпо очікують прогресу щодо використання заморожених активів РФ для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр Фінляндії Петтері Орпо оптимістично оцінили перспективу ухвалення рішення на саміті ЄС.

Мерц повідомив, що питання заморожених російських активів буде обговорюватися на засіданні Євроради.

"Це питання, яке хвилюватиме нас сьогодні. Але ми також зробимо крок вперед", – впевнений він.

Орпо також висловився оптимістично щодо цього питання.

"Ми дуже серйозно ставимося до занепокоєння Бельгії, і рішення має бути юридично видимим, і ми готові розділити тягар... Але я думаю, що рішення вже дуже близько", – наголосив прем’єр Фінляндії.

Три умови від Бельгії

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер окреслив три ключові умови для підтримки ідеї про "репараційну позику" для України з використанням заморожених російських активів.

Зокрема:

повний розподіл юридичних ризиків;

гарантії у разі повернення коштів;

координація з іншими країнами.

Що таке репараційний кредит?

Репараційний кредит або позика - це новий фінансовий інструмент, який зараз активно обговорюють у ЄС та країнах G7 як механізм для допомоги Україні шляхом використання заморожених російських активів.

Головне джерело коштів - це близько 300 млрд доларів російських державних активів, заморожених у світі (приблизно 200 млрд з них - у ЄС).

ЄС розглядає варіант, коли прибутки від цих активів (близько 3–5 млрд євро щорічно) йтимуть на обслуговування боргу (тобто виплату відсотків та частково тіла позики).