Прем’єр Фінляндії Орпо про заморожені активи РФ: Єврокомісія має підготувати зрозумілу пропозицію для фінансування України

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо наголошує, що Єврокомісія має підготувати зрозумілу пропозицію для ефективного фінансування України в найближчі роки.

"Ми повинні знайти рішення, як рухатися далі, і я думаю, що зараз у нас є реалістичне рішення на столі. Ми повинні чітко заявити, що Єврокомісія повинна підготувати зрозумілу пропозицію, щоб ми могли ефективно фінансувати Україну в найближчі роки. Санкції проти Росії та потужне фінансування України - разом ми можемо знайти переломний момент",- зазначив Орпо.

За його словами, у ЄС є два варіанти: або використовувати російські активи, що правильно, оскільки Росія нищить Україну, або використовувати власні гроші, яких не вистачає.

Прем’єр Фінляндії також наголосив, що затвердження Євросоюзом 19-го пакету санкцій проти РФ разом із рішенням США запровадити більше санкцій проти Росії є "сильними діями, які вдарять по Москві".

Що таке репараційний кредит?

Репараційний кредит або позика - це новий фінансовий інструмент, який зараз активно обговорюють у ЄС та країнах G7 як механізм для допомоги Україні шляхом використання заморожених російських активів.

Головне джерело коштів - це близько 300 млрд доларів російських державних активів, заморожених у світі (приблизно 200 млрд з них - у ЄС).

ЄС розглядає варіант, коли прибутки від цих активів (близько 3–5 млрд євро щорічно) йтимуть на обслуговування боргу (тобто виплату відсотків та частково тіла позики).

Як інші країни ставляться до репараційної позики Україні

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що Євросоюз розглядає можливі ініціативи щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Вона зазначила, що Італія не єдина країна, яка вважає, що у питанні використання заморожених російських активів "необхідно дотримуватися міжнародних правил і принципу законності".

Посли ЄС неофіційно узгодили проєкт висновків засідання Європейської ради, яка на засіданні у четвер розгляне питання використання заморожених російських активів для надання так званого "репараційного кредиту" для України.

Сполучені Штати повідомили європейських партнерів, що поки не планують приєднуватися до ініціативи країн G7 щодо використання заморожених російських активів на користь України.