Зеленский встретился с Мелони: Обсудили защиту энергосистемы, совместные оборонные проекты и замороженные активы РФ. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Говорили о том, как защитить нашу энергетику от российских ударов и сделать ее более устойчивой. Италия имеет соответствующую экспертизу и оборудование.
Отдельно - о совместных оборонных проектах в рамках программы SAFE. Важно, чтобы такие инициативы работали на пользу всей Европы", - отметил президент.
Стороны также затронули важную тему использования замороженных российских активов.
"Справедливо, чтобы эти средства были направлены для поддержки и защиты нашей страны", - подчеркнул Зеленский.
Ранее премьер Италии Джорджа Мелони рассказала, что Евросоюз рассматривает возможные инициативы по использованию замороженных российских активов для помощи Украине.
