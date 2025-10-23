РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9868 посетителей онлайн
Новости Видео Встреча Зеленского в Лондоне Использование замороженных активов РФ
448 12

Зеленский встретился с Мелони: Обсудили защиту энергосистемы, совместные оборонные проекты и замороженные активы РФ. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Говорили о том, как защитить нашу энергетику от российских ударов и сделать ее более устойчивой. Италия имеет соответствующую экспертизу и оборудование.

Отдельно - о совместных оборонных проектах в рамках программы SAFE. Важно, чтобы такие инициативы работали на пользу всей Европы", - отметил президент.

Также смотрите: Замороженные активы РФ, усиление ПВО и восстановление энергетики: Зеленский встретился с Мерцом. ВИДЕО

Стороны также затронули важную тему использования замороженных российских активов.

"Справедливо, чтобы эти средства были направлены для поддержки и защиты нашей страны", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Время действовать в отношении активов РФ сейчас, они должны быть использованы полностью, - Зеленский

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони рассказала, что Евросоюз рассматривает возможные инициативы по использованию замороженных российских активов для помощи Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (22365) оборона (5311) Джорджа Мелони (152) замороженные активы (385)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ну так як же її не помацати?
показать весь комментарий
23.10.2025 19:36 Ответить
+2
Куди Лєнка дивиться? Він мацає ту Мелоніху без сорому
показать весь комментарий
23.10.2025 19:35 Ответить
+1
зе! на каблах??
показать весь комментарий
23.10.2025 19:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зе! на каблах??
показать весь комментарий
23.10.2025 19:34 Ответить
Куди Лєнка дивиться? Він мацає ту Мелоніху без сорому
показать весь комментарий
23.10.2025 19:35 Ответить
Ну так як же її не помацати?
показать весь комментарий
23.10.2025 19:36 Ответить
тпа їй пох. головне щоб мужиків не мацав
показать весь комментарий
23.10.2025 19:36 Ответить
Соскучился по женщине
показать весь комментарий
23.10.2025 19:38 Ответить
Можна підсумувати всі останні зустрічі Володі Зеленського з представниками країн ЄС та США.
Поговорили, пообіцяли в подальшому обіцяти, пофоткались, Володя з'їв щось ліпшого і на тому закінчилося.
Володя з Лєнкою ще заскочили на шопінг (при нагоді, поки держава перельоти оплачує) і назад в "Країну мрій".
показать весь комментарий
23.10.2025 19:39 Ответить
Обговорили захист енергосистеми
--------------------------------------------------
которой уже почти нет.
Вовремя.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:40 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2025 19:49 Ответить
Зеля з Мелоні вась-вась
показать весь комментарий
23.10.2025 19:42 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2025 19:47 Ответить
Обговорили:
- Що ж ви так? Гроші виділили, вони пішли невідомо куди, а тепер катастрофа!
- Чутки про корупцію в Україні перебільшені. Не треба дивитись проплачені канали Порошенка. І взагалі корупцію я поборов до кінця 2019 року. Я ж відосик писав!
показать весь комментарий
23.10.2025 19:47 Ответить
Я... Pierdole!! Мелочи. Должна защищать энерго систему. Вовка зелёная...четвёртый год войны. А тебе все аплодисменты и хайп..
Хотя ... оно зе не винова о что оно такое...
Какое есть..
Это те ушлепки к о избрали вот это в часе войны главным палководцем. Паржать...
На пя ом году агрессии мордора им паржать хотеласт. Курвы безмозглые...
А теперь. Мендич вас в рот имел..точнее далее имеет .
Из прослушки квартирки э ого эффективного менеджера
показать весь комментарий
23.10.2025 19:52 Ответить
 
 